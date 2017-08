Ministro Eyzaguirre y aborto por violación: "El equipo médico tiene que certificar"

Luego que ayer el Tribunal Constitucional (TC) diera luz verde a la aprobación del proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, esta mañana el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, explicó cuáles son los próximos pasos a seguir, previo a que la iniciativa se convierta en Ley de la República.

Junto con reafirmar que “las tres causales del proyecto fueron aprobadas”, el titular de la Segpres manifestó que aún “faltan dos temas por resolver: el primero es que el Tribunal Constitucional realiza un control obligatorio a las leyes orgánicas y el tema de que, sin autorización de los padres las niñas menores de 14 años puedan acudir a un tribunal de familia, es una ley orgánica que el TC no ha revisado. También, está pendiente el tema de la objeción de conciencia, sobre lo que el tribunal no ha dictado fallo”.

Sobre este último punto, la autoridad aseveró que si bien el Gobierno aún no conoce el pronunciamiento del organismo, advirtió que “en el sector público no puede haber objeción de conciencia institucional, sí del equipo médico, siempre y cuando esto no comprometa la entrega de la prestación, porque si no hay otro equipo, entonces tienen que hacerlo. Eso dice la ley”, manifestó en T13.

Consultado por los dichos de la senadora de la UDI, Jacqueline van Ryselberghe, quien aseguró que “vamos a ver que esto no sea la fiesta de los violadores”, el secretario de Estado explicó que “estamos hablando de algo extremadamente dramático. Nosotros como Gobierno tenemos mucho respeto por las personas que piensan distinto y nuestra actitud no es la de celebración, sino que simplemente de reconocer que se ha hecho justicia con las mujeres de Chile”.

En ese sentido, recalcó que para certificar posibles casos de violación “nos parece, que como en todo el mundo, el más empoderado e idóneo es precisamente el equipo médico”.

“Las menores de 14 años deben contar con la autorización de los padres. Si por cualquier razón eso entrañara algún peligro —porque por ejemplo el violador puede ser cercano a la familia— ellas pueden recurrir sobre la base de la notificación del equipo médico, que la acompañará a un Tribunal de Familia, donde el juez puede autorizar la prestación”, indicó el ministro Eyzaguirre.

En tanto, “las mayores de 18 lo pueden decidir por sí mismas, pero el equipo médico tiene que certificar, en el caso de la tercera causal, que ha habido violación, porque este no es un proyecto de aborto libre”, recalcó.