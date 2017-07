Goic desmiente a Guillier y descarta conversaciones de acuerdos programáticos entre ambos

Las cartas presidenciales del oficialismo tuvieron un nuevo desencuentro. Carolina Goic desmintió a Alejandro Guillier y descartó que existan conversaciones sobre acuerdos programáticos entre ambos.



El senador independiente había asegurado que se avanzó en nueve puntos con la Democracia Cristiana (DC), que incluso podían ampliarse para convertirse en una especie de columna vertebral de un próximo gobierno.

Asimismo, pidió no dejar sola a la falange en materia parlamentaria. No obstante, Goic aseguró que no está entre sus objetivos priorizar el aunar criterios entre ambas candidaturas.

En el marco de aspiración a La Moneda, este fin de semana el legislador realizará una nueva “firmatón”, con la que pretende cerrar el proceso de recolección de rúbricas, mientras que Goic hará “puerta a puerta” para potenciar su candidatura.