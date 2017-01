Supuesto grupo "eco-terrorista" se adjudica atentado contra presidente del directorio de Codelco

Una supuesta organización autodefinida como “eco-terrorista” publicó una declaración donde se adjudica la autoría del paquete bomba que recibió en su casa el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche. Publicaron imágenes que corresponderían al artefacto explosivo.

Se trata de un grupo denominado “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje“, dicen no ser anarquistas y que buscan “vengar” la “devastación de la tierra”. Ya se habían adjudicado otros ataques incendiarios en Santiago y el mismo nombre se atribuyó un homicidio en México, en julio del año pasado.

“El pretensioso de Landerretche merecía morir por sus ofensas a la Tierra (…) No nos asustamos si resultan heridas o muertas personas ajenas al ataque”, dice el escrito, agregando que “el economista ha sido merecedor de nuestro regalo explosivo, por estar a la cabeza de este mega-proyecto devastador de la todo lo hermoso de la Tierra”.

En la misma publicación, aparecida en un blog, presentan dos imágenes que, según dicen, serían del paquete explosivo. En ellas se observa el mecanismo supuestamente utilizado y el mensaje que llevaba la caja, donde se lee como remitente un profesor del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile.

En ese sentido, señalan que como “plan B”, si Landerretche no recibía el paquete, lo habrían enviado a aquel docente.

También describen los elementos utilizados para la fabricación del artefacto. “El paquete-bomba compuesto de un tuvo (sic) galvanizado artesanalmente habilitado para su detonación, estaba relleno de pólvora de fósforos, con una decena de tornillos en su interior, obviamente queríamos causar el mayor daño posible al objetivo”, dice el texto.

Los datos técnicos almacenados en las fotografías señalan que fueron capturadas el día jueves 12, cerca de las 16:00 horas, un día antes del hecho.

Mencionan además, que intentaron atacar la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la U. de Chile por medio de un artefacto explosivo, amenaza que en mayo pasado confirmó la misma institución.

La autenticidad y origen de este texto e imágenes es materia de investigación de las policías. El ministro del Interior, Mario Fernández, reconoció que es “una de las alternativas” que se manejan para dar con los responsables del ataque.



(CHILE) VIGÉSIMO PRIMER COMUNICADO DE INDIVIDUALISTAS TENDIENDO A LO SALVAJE: REIVINDICACIÓN DE ATENTADO CONTRA LANDERRETCHE

Comunicado número 21 de ITS, ahora desde Chile reivindicando al atentado contra una de las cabezas del gigante de la minería en el sur de continente.

El pretensioso de Landerretche merecía morir por sus ofensas a la Tierra, pero por ahora, nunca se olvidará de que la Mafia Eco-extremista lo puso en su mira.

¡Adelante eco-extremistas sureños!

(…)”Para mí la raza humana debería ser aniquilada (…) (…) Dado que considero que el ser humano es el mayor enemigo de la naturaleza (…) (…) y por lo mismo merecemos nuestro propio exterminio” (…)

-Mauricio Morales

¡JA! ¿Pensaron que Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile había desaparecido?, emmm… ¡NO! Solo estábamos al acecho con la paciencia sabia de los seres antiguos, en las sombras gestando, andamos íntegros en los montes y ríos, pero tristes en las ciudades, para volver como hoy lo hemos hecho, un atentado dicen; “sin precedentes”.

Ya lo habíamos dicho en nuestro quinto comunicado:

(…) “Confíense, estén tranquilos, hagan como que no existimos, pero cuando observen nuestras flechas dirigiéndose hacia ustedes no se quejen” (…)

Confíense progresistas perfeccionadores del tecno-sistema, trabajadores, altos mandos y científicos. ITS-Chile ha dejado atrás la moral común “revolucionaria”, no nos asustamos si resultan heridas o muertas personas ajenas al ataque, eso esta mas que claro.

Nuestro atentado es un atentado en nombre de todo lo salvaje y desconocido, es un ataque eco-extremista indiscriminado, afiebradamente egoísta y contrario a la civilización, en su más alta expresión. También es un acto de terror para los híper-civilizados representantes de la devastación de la Tierra. Sus grandes minas a cielo abierto son la evidencia de los vejámenes del progreso humano contra la Naturaleza Salvaje.

Codelco, una (sino la mayor) empresa minera del mundo, encargada de devastar la Tierra por décadas, encargada de robar sus minerales, en pos de la perfección absoluta de la civilización. ¿Acaso pensaron que los llantos de los montes ultrajados por sus maquinarias no serian escuchados por nosotros?, ¿acaso pensaron que no escucharíamos los gritos de espanto de los árboles?, pues no. Nuestros oídos escucharon la llamada de lo Salvaje, por eso nuestras manos atentaron.

Somos los gritos de venganza de la cordillera que rodea las tumbas de Codelco, la nieve allí caída solo maldice a todos los infelices que trabajan en sus estructuras, y decimos a TODOS, por que desde la vieja culia que limpia el piso o el chofer de algún camión, hasta los altos mandos de la empresa o dueños son partes de la subyugación de lo Salvaje.

Nuestro regalo explosivo es por la devastación que Codelco lleva perpetuando en las tierras sureñas, es así como nuestro objetivo se centró en el presidente del directorio, Óscar Landerretche. El reconocido economista de la universidad de Chile ha sido merecedor de nuestro regalo explosivo, por estar a la cabeza de este mega-proyecto devastador de la todo lo hermoso de la Tierra. Con agrado máximo nos enteramos que el artefacto se activó y que hirió al economista. Este mismo, recién el año pasado anunció la creación de “CodelcoTec”, filial que dispone de la tecnología de mas alta nivel, entre ellas la robótica, tecnologías con la que tienen la capacidad de llegar a lugares impensados.

Codelco es progreso humano y civilizado al cuadrado, pionero en tecnologías y realizador de grandes alianzas económicas entre países, una de ellas es la creación de la empresa BioSigma, que en conjunto con la empresa japonesa JX Nippon Mining & Metals Co. Ltd se encargan de la implementación en biotecnologías, su planta encargada de producir “biomasa lixiviante”, la Mining Industry Robotic Solutions (MIRS) y un largo etcétera, solo nos causan el mas grande asco y fueron una de las motivaciones para nuestro atentado.

Habíamos pensado enviárselo a algunos de sus felices compañeros, pero sabiendo que era el presidente del directorio nos anímanos y concretamos su localización. Eso, este tipo es el representante de todo lo que hemos descrito arriba, ¿que se esperaba?, ¿que su importantísimo cargo lo íbamos a dejar pasar así como si nada? no-no-no-no, sus cicatrices y el susto les recordaran por siempre estas siglas: ITS.

Por eso, ¿que son las heridas en los brazos y estomago, contra las heridas que las maquinas de Codelco infringen en la Tierra? ¡NADA! Sin duda esto es poco para lo que se merecen estos bastaros. Al parecer salió herida la empleada de la casa, la hija pequeña resultó con trauma acústico, sigue siendo poco.

Por cierto son súper predecibles estos humanos modernos, pues en tan solo dos días logramos ratificar su domicilio, que muy felizmente encontramos en la mismísima página Web de Codelco, ¡yujuuu! (tan bonito que se ve en la foto). Nuestros cómplices llegaron con la información y más, pues nos pusimos manos a la obra….y si, nos logramos meter en su pleno barrio residencial, sin problemas.

El paquete-bomba compuesto de un tuvo galvanizado artesanalmente habilitado para su detonación, estaba relleno de pólvora de fósforos (se sorprenderían de su potencia), con una decena de tornillos en su interior, obviamente queríamos causar el mayor daño posible al objetivo. (Anhelábamos que lo hubiera abierto a la altura de la cabeza, y se le hubiera incrustado un tornillo en el cráneo, y así lo hubiera matado). Así de corta, no nos asustamos ni vemos como “mala” a la muerte, nos alejamos monumentalmente de los humanistas que la ven como lo mas “malo”, dentro de estos están algunos chillones radicales de carácter anarquista que ante todo lo que sea muerte lo tildan de fascismo, crueldad animal, pfff!!.

Esta aclaración es un poco repetitiva pero nunca esta de mas, NO somos un grupo anarquista, NO nos motiva nada de aquella ideología (ni de ninguna OTRA), eso sí, nos alegran los atentados de algunos eco-anarquistas. Somos una Horda de salvajes eco-extremista, nihilistas y egoístas, estamos por el caos total en la civilización y la proliferación de la delincuencia.

Este atentado no fue un acto político, no nos interesa la política, somos individuos rabiosamente anti-políticos. Nos interesaran una mierda las luchas sociales y sus dirigentes, nos cagamos en la ciudadanía y el pueblo cómplice del sistema tecnológico-industrial. tAMPOCO es un ataque que pretenda denunciar a la empresa Codelco, NO buscamos que ahora usen camiones eléctricos o a panel solar, NO queremos que ahora arrojen sus desechos tóxicos con menos toxicidad, NO buscamos que ahora sean responsables con el medio ambiente, nada de eso. Este atentado mucho menos fue un ataque de desequilibrados mentales, sepan que estamos completamente cuerdos y consientes de nuestros actos, y estamos dispuestos a llegar hasta las ultimas consecuencias, puede que para ustedes humanistas, seamos locos, y si ser cuerdos es comportarse como ustedes y aceptar pasivamente toda esta basura civilizadora, pues no hay duda; somos los locos mas grandes de la historia. Este fue un atentado de venganza Salvaje, en nombre de la Tierra que muere por el progreso humano.

Viernes 13 de enero de la era del crucificado, 10 de la mañana y entramos en una de las tantas sucursales de “corres de chile”, (pretendíamos decir específicamente cual, pero para que los aparatos de “inteligencia” tengan trabajo, y se masturben mientras revisan las decenas de sucursales, ¡para eso ya estaremos en la tierras de los Selk’nam!), una corta espera y; “hola, quiero mandar este paquete”, de ahí en más no dijimos ninguna palabra más, ahh “gracias”. Estos locos del correo son tan bakanes que si les pagas mas el paquete te lo envían en el mismo día, yeaaaah, al toque sacamos las tres lucas de mas, siiii po’, pa’ que llegara en la tarde. Y bueno, después la heridas del bastardo y el caos en los medios de comunicación, en fin…

No somos un grupo nuevo, nuestro atentado incendiario frustrado contra los nerds de la FCFM nos tenia ansiosos, ahora eso si no fue fuego y no se frustró. La Horda amenaza y atenta, ténganlo mas que claro, hoy imitamos uno de los paquetes-bomba de ITS-México, ¡ténganlo en cuanta que mas temprano que tarde imitaremos sus mortales cuchillazos y disparos!

A todo esto, nuestro plan B, por si no era recibido el paquete, seria reenviado a un letrado docente de la facultad mencionada, ya que usamos su nombre como remitente. Este, resulto ser compadre de Landerretche, ya que enseña en el departamento de ingeniería en minas.

Volvemos a nuestros refugios como los conejos a sus madrigueras, silenciosos como el pájaro que sigiloso busca alimento, y feroces como los colmillos del zorro en su presa.

Nuestros pensamientos en el atentado estaban con los espíritus de los Salvajes de tierra del Fuego: con los Selk’nma, los Yamana, los Kawesqar, los Haush. Poseídos por sus paganas deidades hemos atentado una vez mas, los demonios malditos de los patagones nos cubrieron con su misticidad y nos bendijeron, en el nombre de todos esos Salvajes, sus deidades y ritos, sus montes y lagos: ¡HERIMOS AL PROGRESISTA DE CODELCO!

Las danzas de los jóvenes Klóketen en el ritual de iniciación del Hain, nos han dado la fuerza indomable de los océanos, ¡ahora danzamos como ustedes hermanos!, los recordamos en el atentado y en cada instante de nuestras vidas.

Mandamos un caluroso abrazo de complicidad de sangre a los asesinos del Chicomóztoc, a los indiscriminados de la selva amazónica, a los envenenadores trasandinos, a los demoniacos egoístas del viejo continente y a los incendiarios indiscriminados de estas tierras.

Progresistas varios, nerds y altos mandos, mejor anden con ojos en la espalda, la mano eco-extremista ¡por ahí anda!

¡QUE LA NEBLINA DE LAS TIERRAS MALDITAS DEL SUR BORRE NUESTROS PASOS!

¡Muerte a la civilización, a la ciencia y a la minería!

¡Muerte a sus representantes, perfeccionadores y cómplices!

¡Viva la indiscriminada Naturaleza Salvaje y cada arremetida contra la civilización!

¡Vivan nuestros ancestros, sus dioses y su misticidad pagana!

¡Por el terrorismo eco-extremista, por la mafia de ITS, animo individualistas!

¡Por la agudización de la guerra contra el progreso humano!

Individualista Tendiendo a lo Salvaje-Chile:

-Horda Mística del Bosque

Enero, 2017