ME-O critica "financiamiento empresarial " del Frente Amplio liderado por Boric y Jackson

El aspirante a la Presidencia, Marco Enríquez-Ominami, tuvo críticas al Frente Amplio de Izquierda compuesto por 6 agrupaciones que buscan un candidato La Moneda.

En entrevista con Qué Pasa, ME-O abordó el escenario judicial que enfrenta y asegura que se mantendrá firme en su candidatura presidencial.

Indica que tiene “reparos morales con la Nueva Mayoría, que defendió a Pinochet con recursos públicos, y con el Frente Amplio por su financiamiento empresarial”.

Asimismo, critica que el Frente Amplio maneje un lenguaje de “puras cosas pasadas de moda” e insta a conformar una instancia con “gran base desde el mundo socialcristiano al progresista, con una visión y con medidas concretas”.

“Si no, nos van a ganar”, agrega el líder del PRO.

En otro pasaje de la entrevista, comenta que “en la Nueva Mayoría me dicen no, Marco, contigo sí pero no con el PRO. ¿Y el Frente Amplio qué dice? Con el PRO sí, pero con Marco no. Si estoy muerto, ya no existo, ¡vamos a primarias!”.

Desde la nueva coalición, que cuenta con los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric como principales figuras, sugirieron que ME-O de un paso al costado del Partido Progresista y le permita integrar nuevas instancias.

Enríquez-Ominami relata además cuál es su lectura sobre los resultados que ha obtenido en las elecciones presidenciales de las que participó, donde bajó de un 20 a un 11% en las preferencias: “El 20% fue respecto de Frei y Piñera, el 11% respecto de Bachelet. El 2009 fue un voto de protesta, el 2013 la gente votó por mí como propuesta. El PC tiene seis diputados, unos cuantos alcaldes, seremis y gobernadores, pero en la municipal bajó del 7% al 5%. ¿Y cómo le fue al PS en San Miguel? ¿A Revolución Democrática en Providencia?“.

Sobre la posibilidad de restarse de la carrera presidencial dada la situación judicial que enfrenta, reflexiona: “¿Por qué tendría un liderazgo conjunto con miles de adherentes y militantes restarse de una elección presidencial? ¿Por qué no ofrecer una alternativa? ¿Por qué me voy a restar de desafiar lo que me parece inaceptable? (… ) voy a ser candidato, pase lo que pase. Quiero proponerle al país, junto al PRO e independientes, una alternativa distinta. Estoy dispuesto a soportar lo indecible mientras crea que vale la pena. Si no es así, llegará el momento de pensarlo”.

El precandidato además comenta lo que califica como una crisis de la centroizquierda a nivel mundial, del que se siente parte y vaticina el triunfo de Sebastián Piñera “salvo que haya una primaria para todos los cargos, una gran centroizquierda con todos, y a su vez, que seamos capaces de proponer algo a las capas medias”.

