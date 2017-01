Congreso despachó proyecto que traspasa recursos de Ley Reservada para capitalización de Codelco

En condiciones de ser promulgado por la Presidenta de la República quedó el proyecto de ley que traspasa recursos de la Ley Reservada para la capitalización de Codelco, luego de que ayer el Senado despachara la iniciativa en segundo trámite constitucional. Con la presencia del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y la titular de Minería, Aurora Williams, la Cámara Alta aprobó la iniciativa por 35 votos a favor y una abstención.

El jefe de las finanzas públicas agradeció el respaldo tanto de los diputados y senadores y destacó que “Codelco es muy importante como empresa, están haciendo grandes inversiones, todos los chilenos los estamos acompañando poniéndole capital a Codelco, pero resulta que cuando los precios del cobre son tan bajos, ellos tienen que además soportar traspasarle plata a las Fuerzas Armadas, a la Ley Reservada sin tener excedentes. Eso los lleva a estresar su balance”.

La autoridad fiscal explicó que “lo que hemos hecho en este proyecto de ley es devolverle esos fondos a Codelco, de manera que tenga un balance mejor para que se pueda endeudar a tasas más baratas y pueda seguir haciendo inversiones. Si no las hace, la verdad es que la producción de Codelco va a ir cayendo en el tiempo y por lo tanto es clave que ellos hagan esas inversiones y también contengan los costos”.

El proyecto contempla el aporte de un monto adicional estimado en un máximo de US$475 millones anuales para 2016 y 2017, orientado a disminuir el endeudamiento de la firma, como una mitigación equivalente a la diferencia entre los traspasos que se hacen por la Ley Reservada y los excedentes que tiene la compañía. Esto se suma al aporte de US$ 500 millones provenientes de la ley de capitalización aprobada en 2014 que financia los proyectos estructurales de la firma.

El titular de Hacienda precisó durante su exposición en la Sala, que “el alivio que se propone es devolverle vía capitalización a Codelco poco menos de lo que de verdad traspasó por sobre sus excedentes el año pasado y hacer lo mismo este año, dependiendo del precio del cobre, con una estimación de cuánto podría ser el endeudamiento por este concepto hasta por un tope de US$ 475 millones”. Agregó que “si los precios siguieran al nivel actual no habría que aplicar esta ley este año, sólo el año pasado”.

Rodrigo Valdés explicó que de acuerdo a la Ley Reservada Codelco tiene que traspasar el 10% de sus ventas a las Fuerzas Armadas. Cuando el precio es muy bajo, cercano al costo de producción, Codelco no tiene ninguna utilidad pero tiene que traspasar 10% igual, lo que termina estresando su balance por el aumento de su deuda.

Destacó que “es importante decir que esta es la interacción de la Ley Reservada con precios bajos, no es la Ley Reservada per se. En tiempos normales lo que la normativa hace es sacar de Codelco 10% de las ventas, que si no salieron llegarían a utilidades o impuestos, si es que los costos son los mismos y por lo tanto no involucra habitualmente un problema de caja para Codelco”.

Asimismo, Valdés sostuvo que “esto no quita que Codelco tiene muchas tareas todavía en avanzar con sus proyectos de inversión, avanzar en el control de costos”.

Consultado respecto a cuántas capitalizaciones adicionales se requieren para ayudar a la compañía estatal, el jefe de las finanzas públicas precisó que “Codelco lo que necesita es que todos los años en promedio parte de lo que genera se quede en la empresa. Lo que nos ha pasado en los últimos 10 años y en particular en la parte más alta del boom del cobre, es que se dejó muy poca plata de la que generaba Codelco dentro de la empresa”.

Agregó que una empresa normal reinvierte 40%, 50% de sus ganancias. “Si uno le saca todas las utilidades a una empresa es imposible que crezca y eso le fue pasando a Codelco. El programa de capitalización que tenemos le permite crecer, pero en general como chilenos no podemos pedirle a Codelco que reparta todas las utilidades, algo tiene que quedar adentro para que siga creciendo, para que pueda invertir”, concluyó.

Tramitación

01 de diciembre de 2016: Gobierno anuncia capitalización a Codelco por US$ 975 millones para plan de inversiones y mitigar efecto de Ley Reservada del Cobre.

20 de diciembre de 2016: Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprueba por unanimidad proyecto de ley.

21 de diciembre de 2016: Comisión de Minería de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a Sala el proyecto.

22 de diciembre de 2016: Sala de la Cámara de Diputados despacha proyecto de ley y aprueba unánimemente.

4 de enero de 2017: Comisiones de Minería y Hacienda del Senado aprueban por unanimidad el proyecto.