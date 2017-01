Julio Jung por muerte de Andrés Rillón: Le pidió a la nana almorzar arroz con salchicha

Este jueves murió el actor y comediante Andrés Rillón, luego de una larga y complicada enfermedad al corazón, y a pocos días de haber cumplido 87 años de edad.

En entrevista con Expreso Bío Bío, su amigo personal, el actor y concejal de Providencia Julio Jung, dio detalles de las últimas horas de vida del actor y recordó algunos de los trabajos en los que compartió con Rillón.

Jung aseguró estar “bastante mejor que ayer cuando conocí la noticia, no me lo esperaba así”, señalando que durante horas de la mañana había conversado vía telefónica con él y que efectivamente no se encontraba en buen estado.

“Estaba esperando una operación, me había dicho que tenía muy poca posibilidad, que los médicos le habían dicho solamente un 1% de probabilidades de salvarse“, comentó el actor, relatando que Rillón habría respondido “ya po, opérenme, me da lo mismo morir ahogado”.

También recordó las veces en que compartieron tablas haciendo humor improvisado, el mayor y más destacado talento del fallecido Rillón. “Nunca con Andrés hicimos un guión”, confidenció Jung.

“Fue uno de los equipos creativos de la Manivela, el primer programa de humor, y luego volvió en gloria y majestad creando el programa Medio Mundo, que era absolutamente improvisado, nadie tenía un guión“, comentó.

Situación similar le sucedió luego de un viaje, cuando “Andrés me dijo que teníamo el teatro Parque Arauco para 15 días más, me dijo que hiciéramos cualquier cosa, hablamos libremente. Y lo llenamos durante 9 meses”, confesó.

Además entregó detalles del último día en vida de Rillón, quien manteniendo su sentido del humor, le pidió a la empleada que le cocinara salchichas con arroz. “Andrés siempre llega a ser sorprendente”, señaló Jung.

Sebastián Puga, nieto de Rillón, se encontraba preparando un homenaje en vida al comediante, el que se realizará en el Teatro Oriente de forma póstuma, con fecha por confirmar.

