Muere el destacado comediante y actor Andrés Rillón a los 87 años

A los 87 años de edad, falleció el destacado actor y comediante Andrés Rillón, tras una larga enfermedad que lo mantuvo hospitalizado desde diciembre.

El actor recordado por personajes como “Don Pío” murió este jueves, de acuerdo a la información dada a conocer por Emol.

“Andrés tiene un problema en el corazón hace mucho tiempo, una válvula mala que ahora hizo crisis”, señaló el 19 de diciembre Elvira Reyes, su esposa.

Rillón, nacido en Viña del Mar, estudió Derecho en la Universidad de Chile y cine en la Pontifica Universidad Católica. Destacó en programas televisivos de comedia, como el Jappening con ja y Mediomundo.

Su eterno compañero en pantalla, Julio Jung (en la foto junto a Rillón), había encabezado una campaña para comprar una prótesis cardíaca para el actor y que así pudiera enfrentar la cardiopatía congénita que presentaba, luego que se descartara realizar una operación a corazón abierto.

El ahora fallecido artista, pese a su complicada enfermedad, no había perdido su sentido del humor, que expresaba a través de su cuenta de Twitter. “Si no digo huevadas cuando me estoy muriendo, ¿cuándo las digo?”, expresó en su último mensaje.