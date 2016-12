Malebrán y su paso por el gobierno de Bachelet: Espero no lidiar más con esas personas

La vocalista del grupo chileno Saiko, Denisse Malebrán, estuvo en la polémica luego de haber sido designada como asesora de la Dirección Sociocultural de Gobierno de Michelle Bachelet, en donde trabajó como mano derecha de Sebastián Dávalos.

Malebrán se desempeñó en el cargo desde marzo del 2014 hasta el pasado 9 de noviembre, fecha en que se declaró su desvinculación del gobierno y donde la cantante acusó importantes rencillas al interior de la Dirección.

En entrevista con Expreso Bío Bío, la cantante se refirió a este episodio asegurando que ella, de forma personal, ya había pactado su salida a fines de este año por diferencias notorias con Paula Forttes, su jefa y sucesora de Dávalos.

“Era innecesario la forma en que me sacaron, en base a mentiras, en ponerte en peleas con tu equipo. Nosotros los artistas no estamos acostumbrados, somos más simples y transparentes”, señaló Malebrán al respecto.

Sobre su participación en el área cultural, la cantante comentó que “yo tengo a qué dedicarme, no estaba en mi casa esperando que alguien me llamara a trabajar”, pero cuando recibió la invitación “me sentí muy entusiasmada de colaborar y lo hice con mucha honestidad, dejando de lado lo que más me gusta hacer, que es la música”.

Sobre su experiencia en el cargo, Malebrán comentó que “yo espero nunca más tener que lidiar con ese tipo de personas“, señalando que no volvería a trabajar en algo similar. “Estuve muchos años sumergida en algo que no me correspondía”, zanjó.

“Cuando uno pasa por política se le frustra la vocación porque te das cuenta que cuando estás ahí eres tú luchando contra los molinos”, analizó, pero agregó que se siente orgullosa de lo que pudo lograr dentro de la Dirección Sociocultural de Gobierno.

Escucha la entrevista completa realizada en Expreso Bío Bío a continuación: