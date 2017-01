Los 6 síntomas que ninguna mujer debe dejar pasar

¿encontraste un error? avísanos

Sabemos que los fármacos actúan distinto en hombres y en mujeres, y del mismo modo, las enfermedades y sus síntomas nos golpean diferente.

Así, los síntomas de un ataque al corazón no son la excepción. Porque mientras suelen presentarse de manera violenta y perceptible en los hombres, en las mujeres se manifiestan de manera menos dramática.

Al respecto, George S. Abela, médico jefe de la división cardiológica de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), explica que esa es precisamente la razón que conlleva a muchas mujeres a ignorar sus síntomas o no reconocer que pueden estar sufriendo un ataque al miocardio.

Y si bien, no hay razones anatómicas concluyentes que permitan llegar a una explicación, sucede todo el tiempo. Así lo asegura la doctora Nicole Weinberg, Cardióloga en el Centro de Salud de Providence Saint John en Santa Mónica en California, quien indica que “si alguien está teniendo algún tipo de síntoma inusual entre la barbilla y el ombligo, tiene que prestar atención”.

Hay síntomas que se manifiestan como un dolor de espalda que va aumentando a medida que avanzan las horas, e inclusive, hay cuadros que se presentan como fuertes dolores mandibulares, que han terminado en cirugías dentales, cuando en realidad la causa del dolor se debió a un ataque cardíaco.

Hoy, en BioBioChile te contamos cuales son los 6 síntomas “fantasmas” a los que debes prestar especial atención.

Los 6 síntomas

Según expertos, en el caso de las mujeres, existen 6 síntomas, a los que si no prestamos atención, pueden desencadenar un desenlace fatal. A veces pueden resultar difíciles de captar, ya que fácilmente se pueden confundir con otras dolencias.

Pero si los sientes, es mejor ir a urgencias. Puede que no sea nada grave, pero no hay que relajarse al respecto, porque en otra oportunidad, podría serlo. No debemos subestimar lo que nuestro cuerpo nos manifiesta.

1- Vómitos y náuseas Por más extraño que parezca, los vómitos y náuseas pueden ser la señal de la presencia de un ataque cardíaco. Es más común de lo que se piensa, y lo complejo viene cuando su origen se confunde con un envenenamiento alimentario, o con problemas gastrointestinales, enmascarando la razón de fondo.

A menudo la gente comienza experimentando indigestión leve y otros problemas gastrointestinales antes de un ataque al corazón, y debido a lo comunes que son los cuadros de indigestión, estos síntomas pueden ser descartados de manera ligera, al diagnosticarlos como acidez y otras complicaciones relacionadas con alimentos.

2- Sudoración Inusual. Este es otro de los síntomas. Especialmente si no se está haciendo ejercicio o no se está activo. Esta podría ser una señal de advertencia temprana de problemas cardíacos.

El bombeo de sangre a través de las arterias obstruidas requiere un mayor esfuerzo por parte del corazón, por lo que el cuerpo sudará más para tratar de mantener la temperatura del cuerpo baja durante el esfuerzo extra.

Por otro lado, si se experimenta sudor frío o piel húmeda, se debe consultar con un médico. La Sudoración nocturna es también un síntoma común para las mujeres que experimentan problemas cardíacos.

Pueden confundir este síntoma como un efecto de la menopausia. Sin embargo, si se despierta y las sábanas están empapadas o no puede dormir debido a su sudoración, esto podría ser un signo de un ataque al corazón, especialmente en las mujeres, advierte el famoso sitio médico Healthline.

3- Molestia en la zona toráxica. Si bien es un síntoma común que no distingue género. En las mujeres puede presentarse de manera menos dramática. Presentándose muchas veces no como dolor, sino como una molestia.

4- La fatiga intensa es otro de los signos que se añade a la lista de síntomas más comunes, pero aparentemente no relacionados. Por lo que es de los síntomas más fáciles de ignorar. Puede venir repentinamente o permanecer durante días.

Más de la mitad de las mujeres que sufren un infarto experimentan cansancio muscular o debilidad que no están relacionados con el ejercicio o esfuerzo físico.

La fatiga y la falta de aliento son más comunes en las mujeres que en los hombres y pueden comenzar meses antes de un ataque al corazón. Es por eso que es importante ver a un médico tan pronto como sea posible cuando se experimentan signos de fatiga.

En relación a lo mismo, según la Asociación Americana del Corazón, algunas mujeres incluso pueden pensar que sus síntomas de ataque al corazón son síntomas parecidos a los de la gripe.

5- Dolor de mandíbula y cuello. Este es un dolor que se presenta con mucha frecuencia en las mujeres, y que también anticipa un cuadro cardíaco complejo.

Aunque te resulte difícil de creer, el dolor del corazón también se puede observar en la mandíbula y los dientes. De hecho, es más común que el malestar relacionado con el corazón afecte la mandíbula inferior que la mandíbula superior.

Ocasionalmente, el malestar no afectará en absoluto el tórax ni la parte superior del abdomen, asegura el doctor Larry Weinrauch de Health Central.

6- El Mareo o aturdimiento repentino, también es un signo al que siempre debemos prestar atención, señala la Oficina de la Salud de la Mujer de Estados Unidos.

A diferencia de lo que se cree, la mayoría de los ataques al corazón no hacen que las personas se desmayen y desplomen de inmediato. En lugar de eso, puede manifestarse como aturdimiento o mareo.