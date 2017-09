La guapa modelo argentina, Carolina ‘Pampita’ Ardohain se caracteriza por su elegancia y amor por la moda.

Sin embargo, en esta oportunidad, la ex de Benjamín Vicuña no acertó con su peinado y se llenó de críticas por parte de sus seguidores.

Pampita, compartió a través de su cuenta personal de Instagram una fotografía de su apariencia durante su participación en ShowMatch, donde oficia de jurado.

La modelo, lució un peinado estilo vintage, con una serie de horquillas en su cabellera desde la chasquilla hasta detrás de la oreja, con el que no convenció para nada a sus fanáticos.

Tras la publicación, sus seguidores le hicieron llegar sus impresiones respecto a su apariencia, y aunque destacaron su belleza, muchos coincidieron en que el uso de invisibles no fue adecuado.

“¡Qué horrible su peinado! ¿No se pudo poner más invisibles? ja, ja, ja, no da, está bien que quiera marcar tendencia pero tampoco a la pavada. Igual ella es hermosa”; “A mí no me gustó, sin ellos hubiera quedado mejor”; “Sos hermosa, no entiendo quién te hace esos peinados horribles”, fueron algunos de los comentarios que recibió Carolina.

La publicación cuenta con más de 10 mil ‘me gusta’.