Modelo Alexa Chung advierte qué prenda no deberías usar porque "no le queda bien a nadie"

La británica Alexa Chung (33) es una de las it girls más famosas del mundo, concepto que se usa para nombrar a las personalidades femeninas del mundo de la moda o espectáculos que destacan por marcar tendencia en sus áreas.

Chung comenzó a trabajar como modelo a los 16 años. No obstante, en 2005 dejó esa labor para iniciar una exitosa carrera como presentadora de televisión en el Reino Unido.

Desde entonces, se destaca en ese ámbito, pero también es conocida por ser la musa de diversos diseñadores famosos, gracias a que tiene un estilo de vestir único y chic.

Todo su buen gusto ahora lo trae a Chile por medio de Paris, ya que editó una colección de ropa para la marca Alaniz, la cual fue lanzada hace poco por la multitienda.

En ese contexto, en BioBioChile pudimos entrevistarla en exclusiva y nos dio algunos tips sobre moda, que pueden ayudar a los chilenos a elegir mejor su ropa a la hora de salir de compras.

Su primer consejo es que recomienda usar muchos jeans y blazers, porque a todos les quedan bien. “Con unos jeans y un blazer puedes cubrir muchas instancias, desde viajar hasta reuniones, puedes usarlos a diario. Son muy versátiles”.

Por el contrario, también menciona cuál es la prenda que deberías evitar a toda costa: los pantalones tipo pescador.

“No me gusta decirle a la gente qué usar y qué no. Cada uno se debe expresar cómo le guste, yo no soy quién para decirte ‘hey no uses leggins’. Pero sí creo que hay una cosa que nadie debería usar: pantalones pescadores. Creo que ese corte no le queda bien a nadie”, sostuvo.

Su tercer tip es que, para que soportemos mejor el frío en las últimas semanas de invierno, podemos utilizar varias capas de ropa, las cuales podemos irnos sacando de a una si entramos a lugares que tengan calefacción.

Además, apunta que quienes utilicen blusas o camisas, pueden ponerse camisetas de cuello alto debajo. “Yo lo uso mucho”, señala.

Moda para tallas grandes

No es un secreto que en el mundo de la moda, suele no haber mucho espacio para mujeres que sean de tallas grandes. Sin embargo, en el último tiempo las grandes marcas han tomado mayor consciencia de esto y se han preocupado de diseñar más ropa que sea adecuada para todos los tipos de cuerpo.

Al respecto, Alexa opina que “me encanta que cada vez se esté hablando más de esto. Creo que cuando estaba en el colegio escribí un ensayo sobre eso. Me encanta que ahora sea un tema común incluir mujeres normales o tallas grandes en campañas”.

Sobre el tema, añade que “las tallas cero (XS) somos inusuales, hay muy pocas personas que pueden usar esa talla”, por lo que cree no tiene mucho sentido que se haga tanta ropa sólo para esa medida.

“Piensa en las modelos de Victoria’s Secret, ellas son los ejemplos y son sólo 20. Piensa eso, que sólo hay 20 chicas que lucen así. Nadie puede lucir como ellas”, dijo.

Y agregó que “tenemos que mantener siempre una perspectiva. Las editoriales de moda son irreales, son mundos creados para que se vean bien y está bien, pero hay que tener perspectiva. Mira por la ventana, es muy extraño encontrar a alguien que parezca modelo de revista, entonces es muy bueno que se estén mostrando cada vez más diferentes tipos de cuerpo“.