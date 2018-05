Camión se vuelca y convierte una autopista polaca en un río de chocolate

Un camión cisterna que transportaba doce toneladas de chocolate líquido y caliente volcó este miércoles en una carretera de Polonia, convirtiendo la calzada en un dulce río de color marrón, informó la policía local.

El cami√≥n, perteneciente a un fabricante de golosinas, choc√≥ por razones a√ļn desconocidas contra las barreras met√°licas de la autopista A2, entre Wrzesnia y Slupca, en el oeste del pa√≠s.

El vehículo cayó cruzado, de costado, bloqueando el camino en ambos sentidos.

Antes de que la carretera fuera completamente cerrada, el chocolate se deslizó por la calzada, alcanzando las ruedas de los autos y dejando trazas en varios kilómetros.

La limpieza, comenzada por obreros provistos de palas, tuvo que ser continuada con una pala mec√°nica, lo que tambi√©n result√≥ complejo. La tarea puede a√ļn durar varias horas puesto que el chocolate se endureci√≥ al contacto con el aire libre, anunciaron los bomberos.

Incluso tuvieron que recurrir a m√°quinas limpiadoras de nieve que lanzan chorros de agua caliente a presi√≥n, seg√ļn el responsable del cuerpo de bomberos, Bogdan Kowalski.

“El chocolate endurecido es mucho peor que la nieve”, dijo a la cadena privada TVN24. El conductor, por su parte, tuvo que ser hospitalizado al romperse un brazo en el accidente.