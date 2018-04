Trump aún analiza acciones contra Siria por presunto ataque con armas químicas

El presidente estadounidense, Donald Trump, a√ļn no tom√≥ su “decisi√≥n final” sobre c√≥mo responder a un presunto ataque con armas qu√≠micas en Siria, dijo la Casa Blanca este jueves despu√©s de que el mandatario se reuniera con sus principales asesores de seguridad nacional.

Trump ten√≠a previsto hablar con el presidente franc√©s, Emmanuel Macron, y la primera ministra brit√°nica, Theresa May, m√°s tarde sobre la acci√≥n que podr√≠an tomar los aliados, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, seg√ļn lo constat√≥ la Agence France-Presse.

“El presidente Trump acaba de terminar una reuni√≥n con su equipo de Seguridad Nacional para discutir la situaci√≥n en Siria. No se ha tomado una decisi√≥n final”, dijo Sanders.

“Seguimos evaluando informaci√≥n de inteligencia y estamos en conversaciones con nuestros socios y aliados. El presidente hablar√° con el presidente Macron y la primera ministra May esta tarde”, agreg√≥.

May sostuvo el jueves una reuni√≥n de urgencia con su gabinete sobre la situaci√≥n en Siria donde, seg√ļn socorristas, decenas de personas murieron el pasado fin de semana en un presunto ataque con gas t√≥xico en Duma, la mayor ciudad del antiguo basti√≥n rebelde de Guta Oriental, en las afueras de Damasco.

Desde el gobierno brit√°nico dijeron haber acordado la “necesidad de tomar medidas” con relaci√≥n a Siria, a pesar de que las encuestas muestran que el p√ļblico brit√°nico es reticente a una intervenci√≥n militar.

Mosc√ļ, aliada del gobierno de Damasco, advirti√≥ contra cualquier escalada que pueda desencadenar un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, y pidi√≥ una reuni√≥n de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes.

En Washington, Trump dijo m√°s temprano el jueves que la decisi√≥n sobre Siria se tomar√≠a “bastante pronto”, aunque en tuits anteriores expres√≥ sus dudas sobre cu√°ndo podr√≠a realizarse una acci√≥n militar.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our ‚ÄúThank you America?‚ÄĚ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018