Revés para Trump: demócrata gana escaño senatorial por el conservador estado de Alabama

El candidato demócrata al Senado estadounidense por el estado de Alabama logró la hazaña de ganar la elección este martes en este bastión conservador, según las cadenas CNN y Fox News, venciendo a un republicano acusado de abusos contra adolescentes y que era apoyado por Donald Trump.

El demócrata Doug Jones derrotó al exjuez ultraconservador Roy Moore al fin de una virulenta campaña que cautivó a Estados Unidos, y va a privar al partido en el poder de un crucial escaño en la cámara alta del Congreso.

El revés es un duro golpe muy personal para el mandatario, quien había apelado a la lealtad de sus seguidores, considerando que desde 1992 un demócrata no era elegido senador en este estado sureño.

Trump había ignorado las acusaciones contra Roy Moore en un intento de mantener esta banca a fin de mejorar las posibilidades de adopción a corto plazo del gran recorte fiscal que se está considerando en el Congreso.

Esta es la segunda noche de elecciones malas para el presidente en un mes: en noviembre, los demócratas ganaron varias elecciones para gobernadores y otros escaños locales.

En los centros de Roy Moore en Montgomery, las noticias no se anunciaron por altoparlante; los seguidores en el sitio absorbieron la información en silencio, con una música de fondo.

A partir de ahora, la mayoría republicana del Senado tendrá 51 escaños de 100, reduciendo su margen de maniobra casi al mínimo.

Trump utilizó su cuenta de Twitter para felicitar a Jones.

Congratulations to Doug Jones on a hard fought victory. The write-in votes played a very big factor, but a win is a win. The people of Alabama are great, and the Republicans will have another shot at this seat in a very short period of time. It never ends!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2017