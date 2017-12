California: incendios en exclusivos sectores de Los Ángeles obligan a tomar alerta máxima

Dos incendios forestales estallaron este miércoles en Los Ángeles, California, amenazando barrios ricos y forzando la evacuación de miles de personas.

Patricia Moore es una de ellas. Desde la noche comenzó a empacar sus cosas para salir de su casa en el área del acomodado barrio de Bel-Air, donde al menos cuatro ya fueron alcanzadas por el fuego.

“Ayer (martes) estaba bien más al norte, pero esta mañana nos despertamos y estaba al este de nosotros, escuchamos las sirenas de los bomberos antes de las seis de la mañana y nos dijimos ‘tal vez debemos colocar las cosas en el auto"”, dijo a la AFP en la cochera de su lujosa casa.

Los nuevos incendios -bautizados Getty y Skirball por los dos centros culturales de la ciudad- se reportaron en horas de la madrugada y se suman a otros varios registrados desde la noche del lunes, que han obligado a la evacuación de más de 200.000 personas en el sur de California.

La exclusiva zona atravesada por Mulholland Drive en el norte, y Sunset Boulevard en el sur, fue evacuada.

La televisión mostró imágenes de la espesa nube de humo generada por el incendio sobre Bel-Air, donde la cantante Beyoncé y el empresario Elon Musk tienen casas, y donde además está ubicada la viña del multimillonario y magnate de los medios Rupert Murdoch, que según el canal NBC habría sido alcanzada por las llamas.

“Las personas que están más amenazadas están en la ciudad de Los Ángeles. Hemos evacuado a cerca de 150.000 personas en el norte de la ciudad”, dijo a la AFP el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, que decretó estado local de emergencia.

El principal combustible de estos incendios son los poderosos vientos de Santa Ana, sumado a un verano y primavera muy secos después del primer invierno húmedo en años.

El mayor incendio registrado hasta ahora en el sur de California es Thomas en el vecino condado de Ventura, que amenaza a 12.000 casas y comercios, cientos ya destruidos, y que, fuera de control, llegó hasta el océano Pacífico. Una persona murió y más de 50.000 personas fueron evacuadas en esa zona.

La maletera de Moore está llena: “además de lo que se necesita inmediatamente, es qué te quieres llevar, y para mi son unos bordados hermosos de mis casas, fotos familiares que no se pueden reemplazar”.

En el condado de Los Ángeles -el mayor de Estados Unidos y cuya capital es la ciudad homónima- se reportaron otros dos incendios: Rye, que devoró 2.800 hectáreas y está 5% contenido, y Creek, con 4.450 hectáreas y un 0% contenido.

El museo Getty, que cuenta con una colección de arte que incluye “La Primavera” de Edouard Manet, se encuentra en el área de los incendios, por la autopista 405 que fue cerrada.

En Twitter, el museo informó que “sistemas de filtración de aire están protegiendo las galerías del humo”.

The Getty Center is closed to the public today. The fire is northeast of the Getty Center and east of the San Diego Freeway. Air filtration systems are protecting the galleries from smoke. We continue to monitor the situation and will issue updates as we have them.

— J. Paul Getty Museum (@GettyMuseum) 6 de diciembre de 2017