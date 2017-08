Trump declara estado de catástrofe en Texas por huracán Harvey

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este viernes el estado de catástrofe natural en Texas, donde debe golpear el potente huracán Harvey, una medida que permitirá acelerar la ayuda federal a las zonas más afectadas.

“Por pedido del gobernador de Texas, firmé la Declaración de Desastre, que libera toda la fuerza de la ayuda gubernamental”, escribió Trump en Twitter, horas antes que el huracán tocara tierra, según anunciaron autoridades meteorológicas estadounidenses.

At the request of the Governor of Texas, I have signed the Disaster Proclamation, which unleashes the full force of government help!

