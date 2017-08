Presidente Donald Trump por atentado en Barcelona: "haremos lo que sea para ayudar"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, se refirió a través de Twitter al atentado terrorista ocurrido la mañana de este jueves en Barcelona.

Trump dijo: “condena el ataque terrorista en Barcelona, España, y haré lo necesario para ayudar. Sean duros y fuertes, los amamos!”.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017