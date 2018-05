La curiosa razón por la que tantos expertos se concentran en los pies de Kim Jong-Un

Hace 10 d√≠as el presidente surcoreano Moon Jae-in y el l√≠der de Corea del Norte Kim Jong-Un marcaron un hito hist√≥rico al reunirse en la l√≠nea de demarcaci√≥n militar que divide la pen√≠nsula. El paso de Kim por la zona le signific√≥ convertirse en el primer l√≠der norcoreano en cruzar al sur desde la Guerra de Corea, hace ya 65 a√Īos.

Sin embargo, no fue sólo en el hecho histórico y político en lo que los medios orientales fijaron su atención. Tal como reconoce el periódico surcoreano Chosun Ilbo, este diario contrató a siete expertos para analizar los zapatos que el mandatario norcoreano usó.

La iniciativa surgió luego que el medio asegurara que las fotos que publica Kim Jong-Un desde su país están muy controladas y editadas, eliminando detalles claves sobre la contextura del líder.

De esta forma, el peri√≥dico revel√≥ que Jong-Un utiliza una peque√Īa “trampa” para enga√Īar sobre su estatura y complexi√≥n f√≠sica. Los expertos estimaron que el mandatario de 35 a√Īos ocupa una plataforma dentro de sus zapatos que le ayuda a lucir m√°s alto.

En detalle, explicaron que sus pies muestran un √°ngulo anormal que suele intentar cubrir con pantalones anchos. El peri√≥dico se√Īala que, tomando en cuenta c√≥mo v√©rtice la punta del pie del coreano, el zapato crear√≠a un √°ngulo de 40¬ļ, mostrando un empeine m√°s elevado.

Esta minuciosa observaci√≥n fue el resultado de las horas que los expertos pasaron mirando las fotos de ambos l√≠deres. De la misma forma, estimaron que Kim mide 1,62 metros de altura y pesa 130 kil√≥gramos, lo que significar√≠a -seg√ļn la calculadora de √ćndice de Masa Corporal (IMC)- que el mandatario presenta una “Obesidad Tipo III”, la m√°s alta de la escala.

Otro de los puntos que gatilló este interés en los zapatos de Kim, fue la teoría que su padre, Kim Jong-il, también usaba plantillas para lucir más alto.

Seg√ļn detalla Chosun Ilbo, la estatura es sin√≥nimo de “poder” para los asi√°ticos, especialmente a la hora de trasmitir una imagen a nivel internacional. Seg√ļn los autores del art√≠culo, mientras m√°s alto, m√°s “autoridad” y “respeto” trasmite.

El tema de la altura de Kim hace un par de meses tambi√©n fue motivo de burla para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tild√≥, indirectamente, al mandatario norcoreano de “chico y gordo”.

“¬ŅPor qu√© Kim Jong-Un me insult√≥ llam√°ndome “viejo”, cuando nunca lo llamar√≠a “chico y gordo”? Oh bueno, me esfuerzo mucho por ser su amigo ¬°Y tal vez alg√ļn d√≠a que suceda!”, escribi√≥ Trump, quien mide 1,90 metros.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend – and maybe someday that will happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de noviembre de 2017