Surcoreano mata a perro e invita a su dueño a comérselo

Un granjero surcoreano mat√≥ al perro de su vecino acusando que no soportaba sus ladridos, e invit√≥ a su due√Īo a com√©rselo, sin que este sospechara lo que hab√≠a ocurrido con su animal, indic√≥ este mi√©rcoles la polic√≠a seg√ļn informaci√≥n de Agence France-Presse.

El acusado de 62 a√Īos confes√≥ el delito despu√©s de que otro vecino avisara a la familia propietaria del perro.

El hombre asegur√≥ que estaba tan cansado de los constantes ladridos del perro, un corgi gal√©s de dos a√Īos de edad, que le tir√≥ una piedra y lo dej√≥ inconsciente.

“Asegura que, solamente despu√©s de que el perro perdiera el conocimiento, lo estrangul√≥ y lo cocin√≥”, explic√≥ a la AFP un polic√≠a de la ciudad de Pyeongtaek.

“El hombre invit√≥ luego a sus vecinos a compartir la comida con √©l, incluido el padre de la familia propietaria del perro”, a√Īadi√≥ esa fuente.

La carne de perro fue durante mucho tiempo un ingrediente habitual en la cocina surcoreana, pero el consumo se fue reduciendo a medida que los habitantes del pa√≠s asi√°tico se acostumbraron a considerar a esos animales como mascotas, y hoy en d√≠a es un tab√ļ para las j√≥venes generaciones.

La b√ļsqueda de la mascota

El caso salió a la luz cuando una hija de la familia afectada publicó una petición en internet que recibió 15.000 firmas para que el culpable fuera castigado con dureza.

“Hemos recorrido toda la ciudad repartiendo folletos con la foto del perro, un n√ļmero de tel√©fono y ofreciendo una recompensa de un mill√≥n de wones (unos $562 mil pesos chilenos) para encontrar al perro”, cont√≥ la hija por tel√©fono a la AFP.

“Cuando llegu√© a la casa del hombre, que s√≥lo est√° a tres puertas de la nuestra, mostr√≥ simpat√≠a y prometi√≥ avisarnos si lo encontraba”, explic√≥.

Mientras tanto, el granjero escondía al animal, vivo o muerto, en su granero, aseguró.

El día siguiente, el acusado fue a ver a su padre, bebió con él y lo animó por la pérdida del perro.

“Incluso invit√≥ a los vecinos a compartir la carne de perro, entre ellos mi padre, que no acept√≥ la invitaci√≥n porque no come carne de perro”, a√Īadi√≥.

En Corea del Sur se siguen consumiendo un mill√≥n de perros cada a√Īo, y muchos habitantes creen que su carne, que siempre se hierve para ablandarla, aumenta la energ√≠a de quien la come.