Cientos de venezolanos son desalojados de una localidad fronteriza en Colombia

Jueves 25 enero de 2018 | Publicado a las 09:30

Unos 600 venezolanos fueron desalojados este miércoles de la población de Sevilla, en la frontera de Colombia con Venezuela, y trasladados a otras zonas colombianas, a los límites con Ecuador o a su país.

“Fue pacíficamente, invitando a los venezolanos a que tenían que devolverse a su país. Aquellos que tenían pasaporte (…) serán enviados a Rumichaca (principal puente entre Colombia y Ecuador); ellos querían ir a Ecuador”, señaló el alcalde de la ciudad colombiana de Cúcuta, César Rojas, en un video que difundió en redes sociales.

El funcionario precisó que 27 venezolanos fueron enviados a Ecuador. Quienes tenían papeles en regla fueron llevados a otras áreas de Colombia donde tienen familiares, reportó la prensa local.



Un total de 218 fueron enviados a Venezuela.

Los venezolanos vivían en una cancha deportiva de Sevilla, pequeña población de unos 45.000 habitantes en el este de Colombia, pero los locales protestaron durante los últimos días exigiendo su salida.

“La comunidad está muy contenta por volver a disfrutar su escenario deportivo, que tenía más de seis meses que no lo disfrutaba”, dijo José Contreras, vecino de Sevilla, al equipo de Rojas.

Un venezolano al que montaron en un camión y le aseguraron que lo llevarían hacia la frontera con Ecuador expresó agradecimiento al gobierno colombiano.

“Me han brindado el apoyo para darle sustento a mis hijos, de que cada día coman (…) Supuestamente nos van a dar el destino que nosotros llevamos”, dijo a la prensa local, sin mencionar su nombre.

El hombre aseguró que si lo devolvían a Venezuela, regresaría a Colombia. “En Venezuela no hay trabajo, no hay comida y no hay nada, los hijos de uno se están muriendo de hambre”, justificó.

Venezuela atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, con hiperinflación y una aguda escasez de alimentos y medicinas.

Esta situación ha hecho que muchos venezolanos busquen mejores oportunidades en otras tierras.

Tomás Páez, sociólogo experto en emigración, aseguró a la AFP que entre 400.000 y 500.000 venezolanos han abandonado el país en los dos últimos años.

De unos 2,2 millones de emigrantes, 96% salió a partir de 1999, cuando llegó al poder el expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.