El pasado lunes 15 de enero se halló el cuerpo de Abril Sosa, una niña de 5 años de la ciudad de Córdoba, Argentina y que había desaparecido el fin de semana anterior.

Tras el brutal hallazgo, se inició una investigación que hasta ahora tiene a un único acusado confeso. Se trata de Daniel Ludueña, un sujeto que vivía cerca de la vivienda de Abril y que también era ‘amigo’ de la familia.

El sujeto se declaró culpable tras ocultar la verdad durante varios días e incluso apoyar a la familia en la búsqueda de Abril.

La fiscal Patricia Ramírez, aseguró que aún están a la espera de los resultados de la autopsia para definir las circunstancias de la muerte de la pequeña, pues aún no está claro cómo ni cuándo murió exactamente, y si fue víctima de un ataque sexual, aunque sí se baraja esa tesis, de acuerdo a información preliminar, informó el portal local TN.

Cabe señalar que el sujeto de 35 años vivía en una pensión a media cuadra de la familia de la víctima y en la misma noche en que desapareció la pequeña, Daniel estuvo compartiendo con sus padres. Se cree que el hombre llevó engañada a la niña a su casa, ofreciéndole dulces, para luego estrangularla, meterla a un bolso y arrojarla a un terreno baldío.

Ludueña fue quien, tras confesar el crimen, dirigió a la policía hasta el lugar donde había dejado a la niña.

No obstante, ahora el sujeto estaría cambiando su declaración, según fuentes extraoficiales citadas por el mismo medio. “No me acuerdo de nada” y “no soy de entender mucho“, fue lo que señaló en reiteradas ocasiones a los agentes de la Policía Judicial y a los gendarmes del pabellón especial donde se encuentra encarcelado.

Un punto importante de esta investigación, es que la madre del acusado ha señalado que su hijo “tiene problemas psiquiátricos”, pero que aún así está segura que no ha matado nadie y que lo habrían obligado a asumir la responsabilidad del crimen a golpes.

Además, anteriormente el sujeto había señalado que el domingo 14 había ido a buscar a sus hijos a la casa de su expareja, sin embargo, esta aseveración fue desmentida por la mujer, quien señaló que hace cuatro meses que él no ve a sus hijos ya que tiene una orden de restricción.

Por último, el historial de Ludueña no es menor, ya que presenta antecedentes por robo, porte de drogas y violencia intrafamiliar. Actualmente se encuentra en prisión preventiva.