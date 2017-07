Harry Styles muestra que los tacos no son sólo para las mujeres

Desde que comenzó su carrera en solitario, Harry Styles parece que quiere conquistar Hollywood, y no sólo con su música. El integrante de One Direction también está probando suerte en la actuación y de la mano, nada menos, que de Christopher Nolan.

Styles es parte de la cinta Dunkerque (que se estrena en Chile el 27 de julio) por lo que esta semana participó en la premiere de Nueva York, donde acaparó las miradas por su peculiar elección de calzado.

El músico llegó al evento usando unas botas – que parecían vaqueras- rojas y con algo de taco, lo que desató comentarios de inmediato.

Como siempre, algunos cibernautas se burlaron del músico, mientras que otros alabaron el hecho que Styles se atreviese a usarlas, dejando en claro que los tacones no sólo se ven bien en las mujeres.

Pero esta no es la primera vez que Harry Styles utiliza una prenda de este tipo, pues él mismo ha reconocido ser un real fan de los zapatos, teniendo de todos los modelos y estilos.

Según se puede ver en sus diferentes apariciones, los tacones han estado presentes en más de una ocasión en sus looks que suelen ser bastante formales y clásicos, pero con toques de colores o texturas distintas.

Pero los hombres usando tacones no es una novedad, sino que es un estilo que viene del siglo XV, aparecido en Francia, donde los grandes nobles y miembros de la realeza solían utilizarlos como un indicador de poder y éxito, pues los ponían por sobre el resto.

Harry Styles isn't Harry Styles if he doesn't wear fancy shoes, LOOK AT THEM #DunkirkPremiere pic.twitter.com/tWN8jaKJGQ

https://t.co/1VF5tG1OXT Best Looks: Harry Styles From his X Factor days to the One Directi… https://t.co/tvcl8Nyx9R #trendy #style #shoes pic.twitter.com/JIxWnaY2T8

— CelebStarzNews (@CelebStarzNews) May 14, 2017