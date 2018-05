Patricio Torres relató desconocido episodio de abuso sexual cuando tenía 13 años

Las acusaciones por acoso sexual contra el exdirector de Canal 13 Herval Abreu se tomaron la pauta de contenidos de la se√Īal del grupo Luksic. Anoche, fue el turno de Sigamos de largo, el estelar de conversaci√≥n de la estaci√≥n privada.

Con Patricio Torres, Titi García-Huidobro y Antonella Ríos como vinitados, Sergio Lagos, Marco Silva y Marcelo Comparini, los anfitriones del espacio, trataron el tema, e incluso dieron pie para que cada uno contase su experiencia.

All√≠ fue cuando el actor detr√°s de “Pe√Īita” hizo una inesperada confesi√≥n. “Hay una cuesti√≥n de verg√ľenza (sobre contar episodios de abuso). M√°s de alguna vez yo tambien fui producto de un abuso… Pretendieron abusar de m√≠, mejor dicho. Yo ten√≠a 13 a√Īos m√°s o menos”, relat√≥.

Luego, Torres detall√≥ la situaci√≥n: “Veraneaba en Constituci√≥n, y con un primo nos pinchamos un par de minas que ven√≠an con toda su familia… En la tarde, mi primo me dijo ‘voy a ir a buscar a la ni√Īa’. Parto a la siga. Y ya se hab√≠an ido las chicas, y sale el pap√°”, dijo.

“Creo que me estoy atreviendo a contarlo por esta situaci√≥n (el caso de Herval Abreu)”, asumi√≥ el int√©rprete, antes de narrar el desenlace de la historia.

“Este caballero, un tipo abogado muy serio, me dice vamos a buscarlas juntos. Hab√≠a que subirse a un bote, y atravesar un r√≠o”, se√Īal√≥. “(Cuando) nos sentamos, el tipo empieza con: ‘Cu√©ntame, ¬Ņte has masturbado alguna vez?’ Eso te provoca ya un shock”, relat√≥ Torres.

“Podr√≠as masturbarte, me dice, quer√≠a que yo me masturbara frente a √©l. Empec√© a rezar, para que apareciera alguien… Y (gracias a ) mi √°ngel de la guarda, yo creo much√≠simo, apareci√≥ una persona y me salv√≥ de la situaci√≥n. Esta es la primera vez que lo cuento”, narr√≥ Torres, ante el asombro del panel.

“Nunca pude enfrentarlo (al abusador) porque no ten√≠a las herramientas. Despu√©s a mi primo le cuento esto y no nos fuimos, no fuimos capaces de enfrentar la situaci√≥n”, finaliz√≥ el int√©rprete. Aqu√≠ el momento exacto de la confesi√≥n.