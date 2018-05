Beso entre Franco y Lulú en Verdades Ocultas generó ola de memes y bromas de televidentes

Este lunes, Mega transmitió un nuevo episodio de Verdades Ocultas, la exitosa teleserie vespertina que ahora está enfocada en la nueva vida de Agustina (Javiera Díaz de Valdés), que regresó a Chile tras someterse a una cirugía facial y decidida en recuperar a su hijo.

Si bien la trama está centrada en el conflicto que hay con Leonardo (Carlos Díaz), otra escena fue la que llamó la atención entre los televidentes. Y es que hace rato que Franco ha dejado en evidencia que está enamorado de María Luisa (Viviana Rodríguez), pese a que tiene el recuerdo de que fue la pareja de su padre.

Fue en este nuevo cap√≠tulo que el personaje de Ricardo Vergara no pudo ocultar m√°s sus sentimientos, as√≠ que enfrent√≥ a su amada. Tras un encuentro fuera de ‘La Picada de los Soto’, Lul√ļ le pregunt√≥ si es que estaba enojado, a lo que Franco respondi√≥ que era todo lo contrario.

“No estoy enojado, ¬Ņsabes lo que me pasa? Es que no aguanto m√°s”, fue la frase del joven, antes de besar apasionadamente a Mar√≠a Luisa, quien en una primera instancia no rechaz√≥ lo que estaba ocurriendo. Fue segundos despu√©s que la madre de Agustina alej√≥ al hijo de su expareja: “¬ŅPor qu√© hiciste eso? ¬ŅC√≥mo se te ocurre?”.

Después de esta escena, se vio en el adelanto que María Luisa al parecer quedó muy afectada con lo ocurrido, por lo que prefirió evitar tanto a Franco como a Maite horas después del beso.

Este momento provocó una ola de reacciones, ya que varios bromearon con lo hecho por Franco, quien se ha involucrado sentimentalmente con varias habitantes del pasaje Nueva Esperanza, incluida la asesina y la pareja de su padre.

Te dejamos algunas de las reacciones que dejó este momento en Verdades Ocultas, que dejó realmente impactados a los televidentes.

#VerdadesOcultas Habiendo tantos personajes, tantos extras, ten√≠an que juntar al Franco con la Mar√≠a Luisa… pic.twitter.com/NBYj9hqbVt ‚ÄĒ Chun Li (@CarAndFueMor) 30 de abril de 2018

El Franco est√° m√°s usado que el pantal√≥n de la Rocio ūüėāūüėā #VerdadesOcultas ‚ÄĒ Jocimay (@jxcimay) 30 de abril de 2018