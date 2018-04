Maura Rivera habla sobre por qué quedó fuera de "Rojo" y responde críticas de Mon Laferte

Maura Rivera, la ex bailarina de Rojo, fue una de las invitadas de Vértigo, el estelar de los jueves de Canal 13. Y consultada sobre el regreso del programa juvenil, la exintegrante no escondió su nostalgia por no estar considerada en el proyecto.

“Me da nostalgia no estar el programa, porque nos dio muchas herramientas”, reflexion√≥ la modelo. “Veo el comercial y me da nostalgia, siendo s√ļper sincera. Yo creo que se habr√° hecho alg√ļn estudio, pero hacen falta otros rostros tambi√©n, que tampoco est√°n”, dijo en referencia a Leticia Zamorano, Mario Guerrero y Rodrigo D√≠az.

“Sinceramente, me hubiese gustado estar en otro rol. No animar, pero siempre me gust√≥ hacer backstage. Lo hice en Mi nombre es, Imparables. Me gusta el √°rea de las comunicaciones”, sostuvo Rivera.

La esposa de Mark Gonz√°lez tambi√©n tuvo palabras para Mon Laferte, quien critic√≥ al programa en entrevistas pasadas asegurando que Rojo, musical y art√≠sticamente, no la ayud√≥ “en nada”.

Sobre “la Monse (me cuesta decirle Mon Laferte porque la conoc√≠ 6 a√Īos como Monse)”, Rivera indic√≥: “A lo mejor eso se ve feo, suena feo, porque quiz√°s la m√ļsica que ella hac√≠a no era la que quer√≠a hacer”. Luego, hizo p√ļblica su admiraci√≥n a la chilena.

“Ella era una de las m√°s talentosas, fue protagonista de la pel√≠cula. Me encanta que se abra la oportunidad para talentos nuevos. Son secos, mejores que nosotros. Decir eso es romperle la ilusi√≥n (a los nuevos concursantes). Quiz√°s tuvo una mala experiencia, pero no tiene que contagiarla a quien le toca ahora”, cont√≥.