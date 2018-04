TVN confirma a Maitén Montenegro como la primera jurado de Rojo

Las √ļltimas semanas, TVN ha ido sumando m√°s nombres del equipo que liderar√° la nueva versi√≥n de Rojo, Fama Contrafama, que ya termin√≥ su primera parte de casting en la b√ļsqueda de la nueva camada de bailarines y cantantes.

Si bien ya estaba confirmado el nuevo animador, √Ālvaro Escobar, y los coaches, faltaban los integrantes del jurado. Es por esto que se anunci√≥ que Mait√©n Montenegro, la bailarina y core√≥grafa, como la primera confirmada para evaluar a los participantes del renovado espacio de TVN.

En conversaci√≥n con el portal Emol, la profesional coment√≥ que el regreso de Rojo es “una buena oportunidad de aportar a los nuevos talentos y al recambio art√≠stico que se necesita mucho. Me alegra que surjan estos programas de competencia, que al mismo tiempo nos ayudan a definir la identidad art√≠stica de Chile”.

Desde TVN confirmaron que en la primera etapa de casting, llegaron alrededor de 5 mil videos de postulantes mostrando su talento. Ahora vendr√° una segunda fase, donde los participantes tendr√°n que mostrar todos sus cualidades para ganarse un cupo.

Respecto al rol como jurado en el espacio, Mait√©n asegur√≥ que no ser√° para nada una tarea f√°cil: “Voy a estar ah√≠ para aconsejarlos y orientarlos y s√© que a veces me tocar√° ser la mala de la pel√≠cula. Lo importante es que se queden los mejores. Yo creo que soy un jurado con una gran experiencia, 54 a√Īos de carrera donde me toc√≥, por ejemplo, dirigir el casting en Univisi√≥n, all√≠ vi mucho talento, proveniente de Estados Unidos, M√©xico, Venezuela y otros pa√≠ses. Por eso dir√≠a que tengo vasta trayectoria detectando talentos y te puedo decir: Lo que parece malo, a veces es bueno”.

Cabe recordar, que adem√°s de Mait√©n Montenegro como jurado y √Ālvaro Escobar como conductor, Yamna Lobos, Mar√≠a Isabel Sobarzo y Christian Ocaranza ser√°n los coaches de bailarines. Mientras que Leandro Mart√≠nez, Mar√≠a Jimena Pereyra y Daniela Castillo, ser√°n los encargados de guiar a los cantantes.