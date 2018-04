Vicente Soto es un joven talento de 12 a√Īos que debut√≥ como actor en la teleserie de Mega, Pobre Gallo, donde interpret√≥ a Tomasito, el hijo de la alcaldesa,¬†Carola Garc√≠a del R√≠o (Ingrid Cruz).

Pero eso no es todo, ya que además tiene bastante experiencia en televisión, gracias a su participación en varios spots publicitarios nacionales e internacionales.

Vicente comenz√≥ su carrera cuando ten√≠a apenas 3 a√Īos y reconoci√≥ que su experiencia en televisi√≥n ha sido muy buena: “Es s√ļper bac√°n, me ha ido s√ļper bien gracias a Dios y espero que me vaya mucho mejor”, nos cont√≥ en exclusiva a P√°gina 7.

Adem√°s, agreg√≥ que “es como otro mundo que yo no conoc√≠a, como que me deja expresarme libremente como yo soy”.

Y es que el peque√Īo gran int√©rprete ya tiene una larga trayectoria en publicidad, pues comenz√≥ trabajando en comerciales, adem√°s de tener apariciones en material publicitario gr√°fico.

Pese a que a√ļn tiene tiempo para pensar qu√© har√° en su futuro, Vicente por el momento explica que su intenci√≥n es seguir la carrera de Teatro en la universidad. “Yo s√© que tengo poca edad, que puedo cambiar de opini√≥n en alg√ļn momento pero hasta ahora, como me gusta mucho, me encanta actuar, yo dir√≠a que sigo con la decisi√≥n de estudiar Teatro”, expres√≥.

Vicente también contó que ha trabajado con importantes marcas como Pepsodent, Jumbo, jugos Vivo, Santa Isabel y para la Cámara Chilena de la Construcción, además de trabajos para Estados Unidos y Canadá.

En cuanto a su rol en Pobre Gallo, reconoci√≥ que fue una “experiencia s√ļper divertida, porque todos los actores eran s√ļper buena onda y me trataban bien. Adem√°s, es diferente una teleserie a un comercial, porque en un comercial conoces, por ejemplo, a la mam√° por un d√≠a o dos, en cambio en una teleserie fueron siete meses y fue una s√ļper buena experiencia”.

“Con los textos yo ten√≠a la experiencia de los comerciales, pero cuando llegu√© a la teleserie como eran textos m√°s largos, uno le pone sentimientos, m√°s expresi√≥n y al ser m√°s largos te dejan ponerle de lo tuyo al texto para que no salga como rob√≥tico”, confes√≥.

En el verano, particip√≥ en un taller con Moira Miller, la directora de casting y coaching de Mega, por lo que espera que pronto le llegue alg√ļn proyecto del √°rea dram√°tica del canal.

Adem√°s, combina su trabajo con los estudios, pues¬†asiste a s√©ptimo b√°sico en el Colegio Parroquial de San Miguel. “Mi mam√° habl√≥ con el rector para decirle si acaso pod√≠a faltar ya que estaba en la teleserie o comerciales, as√≠ que mi mam√° ve eso”, revel√≥.

Si no puede ir a clases, √©l es responsable y se consigue la materia para no atrasarse. “Las pruebas las hago antes o despu√©s del plazo y los trabajos los entrego cuando la profesora me diga”, indic√≥.

Pero eso no es todo, ya que igualmente tiene tiempo para el deporte, como el f√ļtbol, b√°squetbol, voleybol y adem√°s realiza acondicionamiento f√≠sico.

Sin duda una joven promesa de la actuación que seguro dará que hablar ya que su talento es innegable.