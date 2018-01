Mala actitud de Alejandra Fosalba fue blanco de críticas en ‘La Divina Comida’

Este sábado se emitió un nuevo episodio de La Divina Comida, el estelar de cocina de CHV que reúne a un grupo de famosos que se lucen cocinando para los otros invitados del programa.

En esta ocasión, los comensales fueron: el panelista de La Mañana, Andrés Caniulef, el periodista Iván Guerrero, la reciente electa diputada Pamela Jiles y la actriz Alejandra Fosalba.

Fue justamente la actriz de TVN la que se llevó la mayor cantidad de críticas en La Divina Comida, y es que pese a que todos aseguraron que está más regia que nunca, su actitud frente los platos preparados por sus compañeros no fue aceptada de la mejor manera.

Un ejemplo de ello, fue cuando le tocó cocinar a Andrés Caniulef, quien preparó un plato típico mapuche y un postre a base de helado y frutas. Ambas preparaciones no fueron para nada del gusto de Alejandra, quien de hecho dejó todo lo que había servido el periodista, argumentado que todo estaba “demasiado aliñado”.

Luego cuando le tocó cocinar a Pamela Jiles, nuevamente la actriz tuvo palabras negativas para las preparaciones, especialmente con el postre, donde criticó que hayan sido sólo frutas picadas, sin mayor dedicación en la cocina.

Estas actitudes fueron blanco de críticas en redes sociales, donde los fieles seguidores del programa sólo tuvieron malos comentarios para la participante de Wena Profe. Los televidentes aseguraron que Alejandra era “mañosa” y que su actitud frente a los otros comensales no fue las más adecuada, confirmando que se presentó de una manera “muy pesada”.

De hecho, algunos recordaron el episodio de José Antonio Neme frente Jean Philippe Cretton en el programa, quien también tuvo una presentación muy parecida a la de Fosalba en el estelar de cocina de CHV.

Te dejamos algunas de las reacciones que dejó la participación de Alejandra Fosalba en La Divina Comida.

#LaDivinaComida la abuela es tan lista que no se esmeró en prepararte postre ale fosalba para que si no te los comes

— jessica mora (@0975Jessy) 14 de enero de 2018