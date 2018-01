El minuto de furia de Mauricio Correa con Primer Plano en Bienvenidos

Martes 09 enero de 2018 | Publicado a las 20:49 · Actualizado a las 21:05

La salida de Juan Pablo Queraltó de Bienvenidos, sigue dando qué hablar. A la comentada entrevista en Glamorama donde aseguró que su partida del matinal se debía al poco espacio que le daba Mauricio Correa, ahora también se sumó su participación en Primer Plano.

El viernes pasado Queraltó fue invitado al estelar de farándula donde reiteró que desde la llegada del director de televisión al programa, las cosas cambiaron para él.

La entrevista, los comentarios y los juegos realizados en el programa de Chilevisión, desataron la indignación de Correa, quien nuevamente usó su espacio en Bienvenidos para referirse al tema.

Saliéndose de su rol de director, Mauricio criticó duramente al programa de Francisca García Huidobro y Julio César Rodríguez, asegurando que no contó con las dos versiones de los hechos, pues afirmó que a él nunca lo contactaron para dar su punto de vista de las cosas. Por esto, afirmó que Primer Plano hacía un “mal ejercicio periodístico”.

“El tema es que el ejercicio periodístico que se hizo en ese programa está mal hecho… Porque ellos nunca pidieron mi versión. Nunca me llamaron por teléfono ni me vinieron a pedir una entrevista ni nada de eso. Ellos no hacen un ejercicio periodístico como se debe hacer”, dijo en pantalla.

“Ellos se jactan de hacer periodismo de farándula. Lo que hicieron fue solamente farándula. No hicieron periodismo”, agregó enojado.

“Si yo llevo a un entrevistado a un programa, y está acusando a una persona y saben que lo va a seguir haciendo, porque lo van a azuzar para que así sea, así lo hicieron además, lo mínimo es llamar a esta persona para ver cuál es su versión de los hechos, porque el periodismo se basa en hechos y versiones”, continuó.

“Si ellos se dicen que hacen periodismo, buen periodismo, conmigo no fue así. Fue un pésimo periodismo. O sea, no existió. Yo era el aludido. Se supone que era primera fuente y no acudieron a mí. Por lo tanto, todos los filtros que hayan en su canal, en su programa, fallaron”, afirmó.

Tras ello, Tonka Tomicic le preguntó al director si le habría gustado estar presente y haber tenido voz, a lo que Correa respondió negativamente y posteriormente afirmó que tampoco habría concedido una entrevista a dicho espacio de televisión.

Asimismo, Mauricio aprovechó el momento para aclarar la desvinculación de Queraltó. “Primero, yo a él no lo despedí. Segundo, nadie lo despidió. Se terminó su contrato, que es una figura distinta, ¿ok? Eso lo hace la productora ejecutiva del programa, que es la que manda en el programa. ¿Estamos?”, sentenció y agregó que cuando él llegó al matinal a principios de octubre, esa decisión y estaba tomada.

Para finalizar el tema, Correa también recordó el supuesto daño que Primer Plano le hizo a Felipe Camiroaga. “Ellos, semana a semana, mentían sobre Felipe. Semana a semana. Lo hicieron sufrir mucho. Pero bueno, no voy a ahondar en ese tema. Pero no es gente que haga un buen ejercicio periodístico. En definitiva no lo hacen”.

Las declaraciones de Mauricio Correa, sin embargo, no cayeron nada bien entre los televidentes del matinal quienes criticaron sus palabras a través de redes sociales y en las mismas publicaciones de las plataformas oficiales del programa.

Debo confesar que me cae pésimo el director de #Bienvenidos Mauricio Correa. Detesto sus ganas de figurar como rostro de TV, tiene un complejo de animador frustrado. — Angelo Fernández (@angelooouu) January 9, 2018

Noten cómo bajará la audiencia ahora que nuevamente le darán tribuna a Mauricio correa, ya que en sus palabras solo crea conflictos, como la vieja escuela de tvn. Hoy esperamos que vuelva él bienvenidos que un día nos enamoro por ser único y diferente al resto. — 777perseo (@777perseo) January 9, 2018

@Bienvenidos13 me carga Mauricio Correa, murió la flor en Bienvenidos 😞 antes era más chevere. — Karen Olivares M. (@kittykarendelao) January 9, 2018

Desde la llegada de Correa, el programa perdio el rumbo y es recordar el Bdat. Los deje de ver xq me aburro y no me gusta. Saquen a correa — Karin (@karinceciliahv) January 9, 2018

Que patético el seudo director diciendo que #PrimerPlano no le han pedido su opinión pero después ratifica que no les daría ninguna entrevista….saquen a ese señor le esta haciendo daño a @Bienvenidos13 — Karen (@KarenBenitezB) January 9, 2018

Pero ud señor Correa tiene voz y voto, o no es el director? Ud habla de mal periodismo, de lealtad?? Ud no es leal ni con sus principios, los traiciona a diario por un puntito de raiting — Paulo Acevedo B. (@Pacevedo1211) January 9, 2018

Mas encima Mauricio ofende a Raquel. X dar a conocer las cosas buenas de el, Mauricio donde va, hace daño y es confictivo. Hace enfrentarce a las personas. — Carmen.mancillaa@hotmail.com (@MancillaaCarmen) January 9, 2018

Ese Mauricio Correo ya me tiene aburrida,que se dedique hacer director y no panelista…nos panelistas son fomes y aburridos. El programa cada dia es mas penca…solo estaba esperando que hablara ese señor Correa para twitear….. — kinesiologadomicilio (@kine_Iquique) January 9, 2018