Al ritmo de la canción Somewhere only we know, de Keane, el equipo que trabajó por años junto a Juan Manuel Astorga decidió despedirlo en su último día en TVN.

Su última aparición en pantalla, en el noticiero central del 31 de diciembre, fue emotiva.

Sus compañeros lo sorprendieron luego que diera pase a comerciales. Mostraron un clip de fotos y videos del profesional en los programas que lideró o formó parte en los seis años que estuvo en el canal estatal, como El Informante o 24 Horas.

Él no pudo evitar emocionarse: “Me mataron”, fue lo primero que expresó mientras contenía las lágrimas. “Gracias equipo. Fue un privilegio estos seis años haber trabajado en la televisión pública”, expresó Astorga.

Posteriormente, les agradeció. “Muchísimas gracias por haberme dejado acompañarlos, gracias al equipo, aquí, y a todos, por este tiempo. Ya. Que tengan un muy feliz 2018. Nos estaremos viendo quizás dónde. Que estén muy bien”.

Cabe recordar que el 28 de diciembre se dio a conocer que Juan Manuel decidió no renovar su contrato, por lo que estaría hasta el 31 del mismo mes en pantalla.

Tres días después Mega informó que el reconocido periodista se integraba a sus filas para liderar el nuevo proyecto de Radio Infinita.

Para revisar la sorpresa que le preparó su equipo, pincha aquí desde el minuto 46.