El emotivo giro del personaje de Mane Swett en Wena Profe: sufría violencia intrafamiliar

El papá del rebelde Diego (Francisco Dañobeitia) no contestaba sus llamadas y el joven seguía increpando a Bárbara (Mane Swett), su mamá, por la separación. No entendía por qué ella lo echó de la casa, y la culpaba del abandono que sentía de parte de su padre. Sin embargo, se enteró de una una dura realidad que no sólo lo sorprendió a él, sino también al público que sigue la nueva apuesta vespertina de TVN, Wena Profe.

En el capítulo de anoche, en una emotiva escena, el personaje de María Elena Swett reveló a su hijo por qué su papá se fue de la casa

Arrodillada frente a Diego, Bárbara le confesó que fue víctima de violencia intrafamiliar: “No se exactamente lo que le pasaba, pero el último tiempo tu papá se había puesto agresivo, violento conmigo… un día tomó demás, llegó a la casa, tuvimos una discusión y me pegó. Yo no puedo aguantar una cosa así. Tuve que echarlo. Qué más iba a hacer” le dijo entre lágrimas a su hijo.

Y aunque Diego le pidió una nueva oportunidad para su padre, Bárbara fue enfática: “Yo no podía aguantar eso, tu me entiendes cierto, no podía darle una oportunidad. Si me pegó una vez, era obvio que lo iba a volver a hacer” afirmó.

La escena marcó un peak de sintonía de 10 puntos y el público inmediatamente empatizó con lo vivido por la directora del colegio.

Los comentarios de apoyo a lo sucedido no se hicieron esperar en las redes sociales y se expresaron bajo la etiqueta #LaVerdadDeBarbara

