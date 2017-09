Millaray Viera ironizó con vidente de "La Hermandad" que dijo haber hablado con Gervasio

Molestia generó en Millaray Viera el último capítulo de “La Hermandad”, donde una de las videntes del programa acudió al lugar donde murió Gervasio para intentar un “contacto espiritual” con él, uno que de acuerdo a su relato fue efectivo.

El show de Chilevisión ahondó en el caso judicial del cantautor uruguayo fallecido en 1990, el cual aún es materia de investigación para la PDI. En ese contexto realizaron una visita a terreno, en donde la vidente Vane Daroch aseguró haber visto al hombre de “Alma, corazón y pan”.

Mediante su cuenta en Twitter, la hija del músico quiso tomar distancia de “La Hermandad”. “No lo estoy viendo, no me interesa”, escribió Viera en un tweet, y luego ahondó en su posición al respecto.



“No creo en videntes y menos en sus ‘generosas intenciones’”, ironizó la actriz a través de la misma vía, luego de ser consultada por sus seguidores sobre la emisión del programa de Chilevisión.

“Al ver a Gervasio no genera miedo, produce pena”, resumió la vidente sobre su experiencia en el lugar del deceso del cantante. “Gervasio me dio nombre y apellido de responsables, pero no los puedo decir públicamente“, agregó Daroch.