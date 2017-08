Emilio Sutherland: "Estoy harto del meme ’Te pillamos, compadre’"

Emilio Sutherland, el popularmente conocido “Tío Emilio“, se alista para el debut de la nueva temporada de “En su propia trampa“, la séptima desde su inicio en 2011. Entre las novedades destacan secciones inéditas, la incorporación al equipo de Rodrigo “Gallina” Avilés, la irrupción de “conductores Uber” entre los denunciados y algunos casos de inusitada violencia.

“Siempre estoy optimista ante un nuevo ciclo, pero sabiendo que cada año la dificultad es mas fuerte“, reflexiona Sutherland en diálogo con BioBioChile. Pero esta vez la preocupación es mayor, porque competirán directamente con un éxito sin precedentes: “Game Of Thrones“. “Me preocupa. Es un fenómeno a nivel mundial. La competencia va a estar dura, porque incluso mi familia me dijo que va a dudar si ver el estreno o ‘Game Of Thrones’. Hay una labor de convencimiento de la gente”, dice.

A pesar que no está al tanto de la historia de George R.R. Martin, sí conoce y confía en los nuevos contenidos del programa. “Hay materia prima”, dice, y no cree que este año electoral afecte la pauta del show: “La delincuencia figura entre los temas prioritarios en los últimos años. Por eso creo que es el éxito de ‘En su propia trampa’, que trata de alertar a la gente de los sinvergüenzas, los embaucadores, pero tenemos una mirada periodística que no tiene que ver con sintonizar con la agenda de la cosa política o electoral“, agrega.

Ícono de las redes

Casi desde su inicio el programa abrazó las redes sociales y se nutrió de ellas. Emoticiones y códigos de dicho mundo se han filtrado al relato del programa, y a su vez la reacción del público con cada capítulo se convirtió en una referencia para sus realizadores. Emilio y su frase “Te pillamos, compadre” son hoy “meme” que a esta altura ya tiene aburrido al periodista.

“Lo tomo con humor. Quienes me conocen saben que soy un tipo relajado, no me incomodo con las criticas y no me sonrojo con las loas. La clave está en el equilibrio, hay que tomarlo con humor, me río con algunos memes, otros no me gustan tanto”, piensa.

(Pregunta): ¿Su meme favorito?

(Respuesta): Era el “Te pillamos, compadre”, pero ya estoy harto, Kramer me hizo un flaco favor entre comillas (risas). Él es genial, sensacional. Pero ya de 10 personas que me saludan, 9 me dicen “te pillamos… Yo me lo tomo con mucho humor, pero mi familia dice ‘cambien el chiste’, o ‘¿cual es el chiste’. Me lo tomo bien, y me sorprende lo de las redes; cómo se manejan los memes.

(P): De alguna forma la frase se transformó en un sinónimo de “justicia”…

(R): Me dicen que algunos profesores tienen timbres que dicen “Te pillamos…”, y lo marcan en las pruebas, como forma de adaptarse a los niños. Y así una serie de memes o situaciones (con la frase).

(P): ¿Son un referente las redes sociales para el equipo de “En su propia trampa”?

(R): El equipo lo integra gente joven vinculada a las redes, recibimos un feedback constante. Cuando vemos el programa, estamos muy pendientes de lo que dicen ahí. Yo no tengo Twitter ni Facebook, pero varios del equipo vibran con eso de recibir una respuesta instantánea. A mí me parece muy bueno, porque hay que hacer programas de acuerdo a los tiempos.

(P): Este año aparecen conductores de Uber entre sus víctimas…

(R): En general son los vehículos de alquiler: EasyTaxi, Uber, todos los medios de movilización. Así como otros años lo hicimos con talleres mecanicos, ahora pondremos a prueba a taxistas. Les pusimos un señuelo: un banano con celular y una billetera. Queríamos ver qué pasaba: algunos se devolvían hasta donde habían dejado al pasajero, para devolverlo. Otros se iban y los llamábamos por teléfono, algunos no contestaban, lo apagaban. El cuento de los taxistas nos preocupa mucho, porque todos los días recibimos denuncias: muchas de estafas a extranjeros, todos los días.

(P): Después de los taxistas, ¿cuál es el tipo de denuncia que más reciben?

(R): Muchas otras son de dudas, de pretaminas, típicos chantas que se ganan la confianza de la gente y despues no pagan, que se hacen amigo de alguien y lo estafan. Uno de los reportajes más fuertes de la temporada tiene que ver con un doctor chanta, que tiene titulo falso de doctor e ingeniero civil industrial, profesor de Física…

(P): La crítica más común al programa es que no abordan a los “peces gordos”. ¿Cómo afrontan esa inquietud?

(R): Nosotros recogemos las criticas, creo que todas son bienvenidos. Ahora estamos viendo a algunas instituciones, vamos a cuestionar a algunas instituciones grandes. De alguna manera vamos a hacer temas que afectan de manera masiva. Habitualmente hacemos cosas en lo singular, como el caso de un delincuente que asalta 12 veces a una persona en el centro de Santiago, pero aquí vamos a ver cómo se afecta a mucha gente vinculada a una institución de salud.