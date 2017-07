Loreto Valenzuela y su complejo escenario laboral tras fin de “Amanda”: quedó cesante

La noche de este viernes se vivió un nuevo capítulo del estelar de farándula de Chilevisión, Primer Plano, programa que no quiso quedar ajeno al fenómeno de la exitosa teleserie Amanda.

Es en este escenario que estuvo de invitada en el set, la actriz Loreto Valenzuela, quien se ganó el cariño y aplausos de los televidentes tras su trabajo como Catalina de Santa Cruz.

Sin embargo, a pesar del gran éxito que vivió la artista con su personaje, el que es ampliamente reconocido, hoy se encuentra enfrentando un complejo escenario laboral, pues tras el fin de la producción dramática quedó cesante.

La actriz aseguró que tras la finalización de las grabaciones de la teleserie, no la volvieron a llamar desde Mega.

“Quedé cesante por la edad o porque no soy buena lobbista”, planteó la destacada artista durante su participación en el programa conducido por Francisca García-Huidobro y Julio César Rodríguez.

En la oportunidad, relató lo que vive hoy y cómo ha enfrentado el estar sin trabajo, pues aseguró que no es primera vez que pasa por esto. De acuerdo a Valenzuela tras su participación en Amores de Mercado y el éxito que logró esperaba que la llamaran para un nuevo trabajo, lo que nunca ocurrió.

“Yo he demostrado, la gente me ha querido, ¿cuál es la variable?, no lo sé… hay alguien que te pone corta piso”, señaló.

Tras ser consultada por la periodista Pamela Jiles sobre si le molesta la situación que vivió tras el éxito de Amanda, aseguró que: “Si me enrabiara tendría mucha rabia, porque siento…es que me han dicho que estoy sobre calificada, entonces la verdad es que no sé mucho, no sé hacer lobby, no sé hacer eso”.

Durante su análisis Valenzuela manifestó que: “Yo creo que en este momento los canales en general están con algunos problemas para contratar gente”.

Agregó que: “existe un fenómeno que es el añismo, también es un gran prejuicio, cumpliste cierta edad y pareciera que las cosas se hacen más difíciles”, finalizó Loreto.

Los televidentes celebraron su participación, pero lamentaron que su talento no haya sido valorado en la estación televisiva del grupo Bethia, malestar que plasmaron rápidamente a través de Twitter.

Cabe mencionar que de acuerdo a lo señalado por la actriz, Carlos Díaz, quien interpretó a Luciano, Álvaro Gómez (Claudio) y Josefina Velasco (Elcira), serían algunos de los rostros de Amanda que quedaron sin trabajo.

Aquí te dejamos algunas de las reacciones de los televidentes.

Muy pocas veces veo el programa, pero esta vez me cautivó la presencia de Loreto Valenzuela. Me encanta su pelo blanco, — Claudio Lazcano (@Clazcore) 29 de julio de 2017

@Vaniaportilla Queremos A Loreto Valenzuela Y @charliegeno Que Estan Sin Pega En La Nueva Nocturna De TVN! — Felipe Israel (@IsraelFelipeee) 29 de julio de 2017

Insisto! Loreto Valenzuela MERECE su lugar en tv!!! Que pedazo de actriz la ñatita oh! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #PrimerPlano —  Pauli.- 🤘🏻💙 (@paulipapawa) 29 de julio de 2017

#PrimerPlano que encantadora Loreto Valenzuela. Divertida, simpática, lúdica y sin pelos en la lengua. Regia ñatita te pasaste 👏👏 — Kata (@KataMaldonadoH) 29 de julio de 2017

Me están webeando que Loreto Valenzuela se quedó sin contrato!! Tremenda actriz!!!! pic.twitter.com/RX6A3NlQZS — Víctor Delgado Pozas (@Bykthor88) 29 de julio de 2017

#PrimerPlano como pueden no contratar a la gran loreto Valenzuela, tremenda actriz — millaray42 (@millaray42) 29 de julio de 2017

Totalmente de acuerdo, tremenda actriz Loreto Valenzuela!❤ talento que supera a varios que están en tv #PrimerPlano — Geri Ayala (@GeriAyala) 29 de julio de 2017