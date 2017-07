La confirmación del romance entre Mayte Rodríguez y Alexis Sánchez la semana pasada, desató una hecatombe prácticamente en todos los programas de televisión, siendo los matinales los que mayor provecho le han sacado al romántico anuncio.

Fue a través de las redes sociales que la estrella de ‘La Roja’ compartió algunos registros que finalmente corroboraron los rumores que hace rato venían sonando en programas de farándula, y desde entonces, se ha hecho de todo para conocer más detalles íntimos de la pareja.

En este contexto, desde que ambos llegaron a Chile de sus paradisíacas vacaciones, la prensa les ha seguido muy de cerca el rastro para tener alguna exclusiva, aunque no siempre se tiene éxito, aunque un importante rostro tenga la posibilidad de avisar a su propio programa.

Esto porque en una actividad comercial, la conductora de La Mañana, Carola de Moras, se encontró con la actriz e incluso conversaron brevemente sobre el tema, sin embargo, el rostro de CHV no quiso avisarle a su programa para que fueran a grabar una nota.

Probando un chocolatier casero de @johortacocina junto a @mmayte_rodriguez @cmaturana1970 @martinlalor @depatio_restaurante @kitchen_center Una publicación compartida de Carolina De Moras (@carolademoras) el 14 de Jul de 2017 a la(s) 12:16 PDT

“Ya confiramos nuestra relación, no queremos exponernos más, ya todo el mundo sabe, estoy feliz, estamos contentos y con eso es suficiente“, le dijo Mayte a la animadora del Festival de Viña, agregando que para ella ha sido normal y aunque entiende la preocupación de la prensa, se lo toma con naturalidad.

El tema es que la producción del programa se molestó por el hecho de que la comunicadora no les avisara del evento, como sí lo hizo el matinal Bienvenidos, que logró conversar con la rubia unos pocos segundos.

“Sé que están enojados pero no avisé porque a mí no me gustaría que me hicieran algo así“, se defendió De Moras, tirándole ‘un palo’ a Martín Cárcamo, quien también estaba presente en ese almuerzo y que de seguro fue él quien avisó a su equipo.

“Lamento si se sintieron, pero yo no voy a exponer nunca a nadie en ese sentido, porque creo primero en las personas, en la dignidad, en el cuidado de la privacidad de las personas antes que exponerlo todo por la televisión“, agregó.