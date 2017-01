Televidentes critican a TVN por horario y doblaje de su nueva teleserie bíblica

Puchas, me ganó el sueño… 😖💤

No podré ver #LaTierraPrometida

😭 Luego me la cuentan, si? 😆💕

Suerte a @Josue_Hebreo 🙆❤#JosueElNuevoLider pic.twitter.com/ExtSfKOyjb

— Lex Mulder (@AlejandroArayaH) January 18, 2017