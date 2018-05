Claudia Schmitd y Marcelo Ríos han protagonizado una serie de dimes y diretes luego que la panelista de Intrusos confundiera a las hijas del extenista.

Y es que el ‘Chino’ se√Īal√≥ en una entrevista con el diario La Tercera, que su hija Colomba hab√≠a sido catalogada de superdotada.

Sin embargo, Claudia la confundi√≥ con Constanza, la hija mayor de Marcelo con Giuliana Sotela: “Primero felicito a Giuliana Sotela por esa ni√Īa, claramente. Seguramente, tiene que tener relaci√≥n con ella”.

Ante sus dichos, R√≠os reaccion√≥ y la critic√≥ a trav√©s de su cuenta de Twitter por hablar sin estar informada. “A ver si con esto te empiezas a preparar m√°s antes de hablar de la gente Claudia Schmitd”, escribi√≥.

Luego comparti√≥ en la misma red social que “este es un ejemplo claro que demuestra c√≥mo mienten algunos medios y lo poco preparadas que est√°n las personas que ‚Äėinforman‚Äô en ellos: Hoy la se√Īorita Claudia Schmitd en Intrusos, donde trabaja de opin√≥loga (o su variante chism√≥logo personas que carecen de antecedentes acad√©micos para criticar) habl√≥ de mi entrevista en el diario La Tercera demostrando que ni siquiera fue capaz de entender la entrevista”.

“Dijo que mi hija a la que encontraron superdotada en Estados Unidos era mi hija mayor (Constanza) y hab√≠a salido a su madre (Giuliana), siendo que en la entrevista yo especifiqu√© que era mi hija Colomba, cero preparaci√≥n para hablar con tanta propiedad de un tema”, puntualiz√≥.

A ver si con esto te empiezas a preparar m√°s antes de hablar de la gente @cschmitd pic.twitter.com/sm6I1D99Xo — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) 2 de mayo de 2018

En tanto, la aludida, se defendi√≥ en el programa Intrusos y lo increp√≥ dici√©ndole que “a m√≠, la verdad, me aumentaron much√≠simo los seguidores, tengo unos 10 mil seguidores m√°s. Yo lo √ļnico que hac√≠a era re√≠rme. Jam√°s iba a detenerme a leer una entrevista tuya, porque no me interesas”.

Te espero en @intrusoslared ūüėė Una publicaci√≥n compartida de Claudia Schmitd (@claudia_schmitd) el 17 Abr, 2018 a las 8:06 PDT

Sin embargo, con un carácter mucho más pacífico fue la propia Constanza quien a través de su cuenta de Instagram bromeó con el tema mostrando que se tomó con bastante humor la confusión.

“Cuando tu pap√° usa la prensa para aclarar que no soy superdotada. Gracias @claudia_schmitd por asumir que era yo”, escribi√≥. La misma uruguaya comparti√≥ su publicaci√≥n.

A continuación te mostramos la imagen.