Dictan millonaria condena para organizadores de cancelado show de Cristian Castro en 2012

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a las empresas que estaban a cargo de organizar el espectáculo que el cantante mexicano Cristián Castro suspendió el pasado 13 de diciembre de 2012. Agencia de Inversiones y Espectáculos Dublín S.A. y Feria del Ticket S.A. fueron culpables de infringir la ley de protección de los derechos de los consumidores.

La resoluci√≥n indica que: “Este sentenciador concluy√≥ que las demandadas no cumplieron con el servicio ofrecido y pactado, ya que, por una parte, no se realiz√≥ -definitivamente- el concierto del cantante Cristi√°n Castro y, por otra, no se realiz√≥ la devoluci√≥n √≠ntegra de los dineros percibidos por concepto de entradas vendidas para dicho espect√°culo”.

En ente de justicia agreg√≥ que las pruebas entregadas por la parte demandante permitieron crear un “todo l√≥gico”, facilitando a la magistratura formar convicci√≥n sobre la existencia de los hechos relatados en la demanda y dejando fuera las pruebas documentales presentadas por Dubl√≠n S.A.

“Las demandadas, Dubl√≠n S.A. en cuanto productora que no justific√≥ adecuadamente la no realizaci√≥n del concierto, y Feria del Ticket, en cuanto no acredit√≥ haber devuelto el dinero pagado por todos los consumidores que compraron entradas para dicho espect√°culo, no cumplieron con el servicio ofrecido y pactado”, explicit√≥ el tribunal.

De esta forma, por sus responsabilidades e infracciones, expuestas en las demandas, las empresas involucradas deberán pagar una multa de 40 UTM (1.864.000 pesos), en el caso de Dublín S.A y 90 UTM (4.194.000 pesos) para Feria del Ticket S.A.

Por otra parte, la empresa distribuidora de entradas tendrá que pagar un monto de 45 millones de pesos por 2.757 entradas que están pendientes de restitución, correspondientes a consumidores.

Además, Feria del Ticket deberá cancelar un monto de 8 millones 900 mil pesos por otros 4.312 consumidores que compraron entradas para dicho concierto, en razón de ser abusivas las cláusulas del contrato de adhesión, más reajustes e intereses legales.

As√≠ mismo, esta compa√Ī√≠a est√° obligada a pagar el valor de 215 millones 750 mil pesos entre 4.315 personas que compraron entradas para el concierto por el concepto de da√Īo moral, m√°s reajustes e intereses legales.

Por su parte, Dubl√≠n S.A. tendr√° que cancelar la suma de 129 millones 450 mil pesos, tambi√©n por da√Īo moral hacia las personas involucradas.