El nuevo proyecto de Jean Philippe Cretton que revelará su lado más íntimo

Momento #covercrettino DEFTONES РBe quiet and Drive Versión dominguera de este temazo. Ojalá les guste, amigos. Si quieren ver otras versiones que he hecho, sólo pinchen #covercrettino Gracias por la buena onda de siempre. Son grosos. #deftones @deftoneslatino

A post shared by Jean – Philippe Cretton (@jpcrettino) on Apr 8, 2018 at 4:12pm PDT