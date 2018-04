La certera frase con la que Daniela Vega respondió a la polémica columna de José Antonio Kast

El ex candidato presidencial José Antonio Kast escribió una reciente columna de opinión que ha generado diversos comentarios.

En el texto, titulado “Una verdad inc√≥moda” y que fue publicado por el peri√≥dico La Tercera, Kast se√Īal√≥ -entre otras cosas- que la actriz trans Daniela Vega ‚Äúes hombre‚ÄĚ.

El ex diputado aludió al tenso momento que vivió Manuel José Ossandón en el programa Estadio Nacional, en el que le preguntaron sobre el género de Vega.

‚ÄúEs que, no me lo planteo de esa manera (‚Ķ) porque no s√©, porque a m√≠ no me interesa, no ando diciendo qui√©n es qui√©n‚ÄĚ, respondi√≥ Ossand√≥n en aquella oportunidad.

Frente a esto, Kast replic√≥: “Yo le voy a ayudar al Senador: Daniela Vega es hombre. Tambi√©n voy a apoyar al Ministro (Hern√°n Larra√≠n): la mayor√≠a de los jueces en Chile son de izquierda. Hay que tener verg√ľenza para robar y mentir, pero no para decir la verdad, menos cuando se habla y se respeta a la persona”.

En el texto, el abogado asegur√≥ que “oponerse a la Ley de Ideolog√≠a de G√©nero no tiene nada que ver con maltratar a las personas transexuales ni privarlas de su dignidad”.

“Afirmar que un hombre es hombre, aunque sienta la profunda convicci√≥n de que es mujer, no debe ser objeto de reproche, si se hace con respeto y si se aborda con soluciones concretas y no con populismo legislativo”, complement√≥.

Una de las personas que reaccion√≥ ante estos dichos fue la propia aludida. Tal como recoge La Tercera, Vega respondi√≥: ‚ÄúYo estoy a otro nivel. No me interesa responderle a ellos‚ÄĚ.

Eso s√≠, la actriz admiti√≥ no haber le√≠do la columna de Kast, aunque a√Īadi√≥ que no le interesaba hacerlo, ni tampoco entregar alg√ļn comentario sobre esas declaraciones.