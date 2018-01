Municipalidad de Talagante no le pagará a Los Tres tras bochornoso espectáculo

Sábado 20 enero de 2018 | Publicado a las 11:46 · Actualizado a las 12:16

Como “impresentable” calificó la Municipalidad de Talagante la presentación de “Los Tres” en su festival de verano de este viernes.

La banda que subió después de Anita Tijoux al escenario presentó algunos “incovenientes” que no sólo molestaron al público presente, sino que enojaron a las autoridades locales.

Pues, tal como se aprecia en las imágenes, el vocalista y guitarrista principal, Álvaro Henríquez, apenas participó del espectáculo, mostrándose totalmente desconectado del show.

Al respecto, Carlos Álvarez, alcalde de Talagante anunció que no se les pagará a los músicos ante el espectáculo que calificó como “grosero”.

Impresentable el espectáculo del grupo @lostres . Hoy en Talagante NO se les paga. — Carlos Álvarez (@CarlosAlvarezE_) 20 de enero de 2018

“No pienso pagarles y voy a ejercer acciones legales, porque acá hay una defraudación de la fe pública. Cualquier persona en Chile que no cumple su contrato tiene que responder. No hay trato preferente ni excepcional. Si no querían venir, si no les parecía, simplemente nos avisan y no se hace”, expresó a La Radio.

El alcalde, que reconoce que vigila el show desde un costado del escenario, asegura que le llamó la atención el estado de Álvaro desde que llegó al lugar. “(Cuando llegó) estaba sentado en un auto algo ‘taimado’, lo que demoró su entrada”, expresó.

“(Álvaro Henríquez) no cantó nunca, toda la gente les gritaba ‘que cante, que cante’. Una burla y una falta de respeto a nuestra comuna”, agregó.

Por su parte, los asistentes manifestaron su disconformidad por redes sociales, coincidiendo con las declaraciones del edil.

Revisa aquí algunos videos.