Gonzalo Valenzuela responde indignado a rumores de romance con Kika Silva

Viernes 29 diciembre de 2017 | Publicado a las 14:49

Tal como alguna vez lo hizo Cecilia Bolocco, hoy Gonzalo Valenzuela exige respeto. Esto luego que varios medios de comunicación hicieran eco a los rumores sobre una supuesta relación entre el actor y la figura de Canal 13, Kika Silva.

Recordemos que las especulaciones comenzaron a las pocas horas que se diera a conocer el quiebre entre Valenzuela y su colega María Gracia Omegna, quienes mantuvieron un romance por más de dos años.

La información aseguraba que Silva habría sido la responsable del fin de la relación, algo que ella misma se encargó de negar a La Cuarta. “Me acabo de enterar, tengo como 10 llamadas perdidas en mi celular. ¡No sabía que era la pareja de él, jajajá!”, señaló la modelo.

Kika asegura que si bien conoce a Valenzuela por trabajo, no son amigos ni tampoco tienen una relación.

A diferencia de la joven, Gonzalo no se tomó con humor los rumores que incluso llegaron a Argentina. A través de Twitter negó la noticia y además pidió respeto. “Porfavor no inventen cosas, ya me están involucrando con una persona que NUNCA he salido…!!! Respeto!!”, sentenció.

El mensaje obtuvo una gran cantidad de apoyo de parte de sus seguidores, quienes defendieron al actor de Mega y criticaron a la prensa