"Negro" Piñera desmiente que su hermano Sebastián lo mantenga: "Toda mi vida he trabajado"

Jueves 28 diciembre de 2017 | Publicado a las 13:29 · Actualizado a las 15:16

Miguel Piñera, más conocido como el “negro”, desmintió en el programa “Yo Invito” de La Red, que su hermano Sebastián lo mantenga económicamente. Según el músico de 63 años, él “ha trabajado toda su vida” y no le ha pedido ni un peso al presidente electo.

Vestido de negro y con su característica boina, el empresario nocturno asistió al programa de conversación para hablar de su vida y relación con Sebastián. Fue en este contexto que el actor y conductor Ramón Llao le preguntó a Miguel si era verdad que su hermano lo mantenía económicamente.

“Es un mito, porque yo toda mi vida he trabajado. Mi trabajo es de noche, es cantar, es armar carrete”, reveló el músico de 63 años y luego bromeó: “mientras más carreteo, más plata gano”.

Tal como indica, Miguel ha sido responsable de abrir decenas de restaurantes y discotecas en Chile durante varios años, siendo el más famoso de sus clubes el “Entrenegros”. También fue quien convirtió el Barrio Suecia en el epicentro de la bohemia juvenil en los años 90, lo que fortaleció su carrera como empresario nocturno.

“Sebastián no me mantiene, yo gracias a Dios me he pagado todas mis cosas”, reiteró el “negro” y finalizó: “Pero hermanito, si me estás escuchando el día que me falte ‘platita’ perrito. Prepárate, porque en todas las campañas que te he hecho, no te he cobrado ni uno”