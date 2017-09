Mon Laferte se aburrió de las críticas y respondió a quienes rechazaron su nuevo look

La ex integrante de Rojo Fama Contrafama Mon Laferte, se aburrió de las críticas a sus cambios de look y decidió defenderse.

La cantante nacional, compartió un video en Instagram Stories para hacer sus descargos.

“Que si me hago un peinado, que copio, que si me pinto el pelo rojo, que no les gusta, que si me lo corto… ya nada quieren. Mejor me voy a rapar y me voy a dejar crecer el vello púbico, adiós”, señaló en el registro.

Cierto. Jajajjajaja #monlaferte yo soy una de las que prefiere cabello oscuro 😊 Una publicación compartida de Mon Lafertearg (@monlafertearg) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 8:30 PDT

La situación se gestó tras el último cambio realizado por la intérprete, quien decidió tinturar su cabellera de color rojo, oportunidad en la que sus más fieles seguidores celebraron el cambio y recordaron que su actual apariencia se asemeja a la que tenía en el programa de TVN cuando se denominada Monserrat Bustamente, sin embargo otros cuestionaron la decisión de Laferte.

Pero esta no ha sido la única crítica que ha recibido la cantante, pues hace unos meses compartió a través de la plataforma de las instantáneas una fotografía luciendo un peinado al estilo de la fallecida cantante británica Amy Winehouse, tras lo que muchos la tacharon de copiona y de no tener estilo propio.

Recordemos que la artista, que se hizo conocida en nuestro país tras su participación en el programa juvenil de TVN, actualmente se encuentra radicada en México donde ha conseguido gran éxito a nivel internacional con su música.