Chris Carpentier sufre millonario robo de equipos

El chef y jurado de Masterchef Chris Carpentier sufrió un millonario robo de equipos mientras trabajaba con parte de su productora El Contenedor.

Todo ocurrió el lunes en la mañana, mientras el profesional se encontraba en las cercanías de la Clínica Las Condes, cuando dos sujetos se bajaron de un vehículo para arrebatarles los instrumentos con los que estaban realizando cápsulas para un nuevo proyecto.

“Estábamos grabando con dos cámaras, un dron, dolly y varias cosas caras cerca de la Clínica Las Condes, un sector donde hay mucha seguridad, y de repente se bajaron corriendo dos tipos de un auto gris. Care palo lo dejaron con intermitentes sobre la calle“, relató Carpentier a Las últimas noticias. “Uno tira una chaqueta al suelo, el otro tapa las mochilas, ambos sacan las cosas y se suben al auto, que no tenía patente en la parte de atrás. Me imagino que habrán pasado dos minutos en total”, comentó.



Los equipos avaluados en 14 millones de pesos, cuentan con número de serie, por lo que “no son fáciles de reducir porque el único que te los puede comprar es gente que trabaja en publicidad, cine o televisión. No es como vender una cámara de fotos”, afirmó.

“El tema de la delincuencia es una cosa espantosa”, agregó. “El problema es la impunidad. Si hubiésemos hecho una detención ciudadana y se los llevan, ni siquiera les hubiera tocado prisión preventiva. No teníamos nada que hacer. Fuimos a la PDI y he hablado con varios rostros amigos míos que han puesto el afiche en sus redes sociales. La única forma de recuperarlos es con la ayuda de gente que está en este medio”, dijo.

Entre otros equipos, los antisociales se llevaron un cámara Blackmagic Micro, un cine monitor Blackmagic, lentes Optar Super 16 mm y una montura PL.

El caso actualmente se encuentra en manos de la PDI.