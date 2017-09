La cantante María Jimena Pereyra supo aprovechar su popularidad tras su paso por Rojo y decidió echar raíces en Chile y continuar trabajando duro a través de diversas facetas.

Eso porque además de la música, la intérprete también volvió a la televisión como conductora de la nueva temporada de Conecta2, de la señal internacional de TVN, y se encuentra lista para asumir grandes desafíos en otras esferas de su vida.

Al menos así lo confesó en una reciente entrevista a la revista digital Sarah, donde habló de su etapa en el programa de talentos de TVN, donde renunció debido a que por años le pagaron ‘el mínimo’, y también de lo que le costó hacerse un espacio en la música y cómo ve hoy todo el éxito que ha cosechado.

No obstante, cuando habla de su último single ‘Ella ya se fue’, perteneciente al nuevo disco en el que está trabajando, que María Jimena confiesa que está “enamoradísima de una mujer” y que tiene planes de ser mamá.

“Hoy soy lesbiana, fui heterosexual hasta los 25, creo que he sido bisexual la mayor parte de mi vida, pero estoy enamoradísima de una mujer. Estoy con planes de ser mamá, estamos iniciando el tratamiento y si todo sale bien vamos a tener un hijo pronto“, reveló la comunicadora.

Respecto a por qué nunca se había referido públicamente a este tema, Pereyra señaló que simplemente ha sido porque nunca le han preguntado, pues ella jamás lo ocultó. “Desde que tengo pareja mujer siempre la he presentado a todo el mundo, incluso en parte del período de Rojo. Tampoco la prensa se ha interesado, y me parece fantástico porque siempre he sido reservada, tengo mi vida y nunca me he metido en escándalos ni nada por el estilo. Tengo las cosas claras, y creo que es el momento de decir ‘si te gusta bien, y si no, me da lo mismo’“, afirmó.

Tan segura y confiada de su nueva relación está, que la cantante contó que será su novia la que engendrará, debido a que ella ha tenido varios problemas de salud en estos últimos tres años. “Tuve un tumor en el útero y me lo tuvieron que sacar, y hace un año me detectaron lupus y un cáncer en el riñón, así que tuve un año terrible. Pero hoy estoy bien“, expresó.

Por último, señaló que tiene ganas de formalizar su relación pero cuando esté vigente el matrimonio igualitario, no antes. Y aunque en un comienzo tenía susto por la diferencia de edad que tiene con su joven pareja, fue ella misma quien la hizo entender que no estaba haciendo nada malo. “Todo el mundo me dice que me ha quitado años de encima, que tengo más energía y me motiva“, sentenció.

