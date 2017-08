Mujer que amenazó de muerte a Denise Rosenthal rompe el silencio: Estoy arrepentida

La semana pasada una mujer de 25 años fue puesta a disposición del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago tras ser imputada bajo el cargo de amenazas de muerte en contra de la cantante nacional Denise Rosenthal.

El caso se remonta a 2015, cuando la también actriz puso una denuncia por amenazas en la Policía de Investigaciones. Esto luego de recibir una serie de mensajes en redes sociales proveniente de la joven identificada como Raquel Durán.

Durán rompió el silencio en una entrevista con Las Últimas Noticias, donde intentó explicar las cosas.

Según afirmó, en 2009 viajó a Santiago para asistir a un concierto de la cantante, donde le pidió que le firmara un disco, lo que Rosenthal habría hecho de mala gana. “La fui a conocer, fue pesada y empecé a escribirle tonteras por Twitter, a hostigarla hasta que se cansó”, comentó.

Según la Fiscalía, la mujer contaba con siete perfiles en dicha red social, los que según la misma Durán fueron creados para que “les costara más averiguar”.

Una publicación compartida de Denise Rosenthal (@nissrosenthal) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 11:40 PDT

Al ser consultada por la razón que la llevó a amenazar a Denise, Raquel afirma que no tiene explicación. “No sé, estupideces nomás, no es nada serio. No sé por qué se me ocurrió eso. Estoy arrepentida, que me perdone, nunca voy a volver a hacerlo”, dijo en el diario nacional.

El último mensaje que recibió la cantante fue a mediados de agosto, cuando Durán advirtió que atentaría contra su vida en la presentación que realizará esa tarde en Rancagua.

Ante esta situación, la Brigada del Cibercrimen solicitó una orden de detención en contra de la mujer, dado que ya se conocía con exactitud su identidad. Horas después, se produjo la posterior detención, ejecutada durante esta mañana.

“Estaba asustada y arrepentida. No pensé que iba a llegar tan lejos la cuestión, que iba a haber cámaras e iba a salir en la tele. Salgo tapada a la calle para que la gente no me cache“, reconoció.

Una publicación compartida de Denise Rosenthal (@nissrosenthal) el 20 de Ago de 2017 a la(s) 4:28 PDT

“No le escrito nada (a Denise Rosenthal), quedé traumada. Me dijeron los jueces que no le escribiera ni me acercara en un año y medio. Ella vive en Santiago y yo acá, cuándo… Después me meten presa por tonta. Y otra vez salir en la tele, no”, agregó

Según la hermana de la joven, Raquel es una chica tranquila que por su situación económica no pudo estudiar. “Somos seis hermanos, no pudimos estudiar (una carrera) porque somos muchos). Raquel cuida a mi mamá que está enferma, tuvo un accidente vascular y sufre ataques epilépticos y a Eliana, la hermana mayor (de 38 años) que tiene esquizofrenia. Se la detectaron a los 11 años, está medicada”, aseguró Claudia Durán.

“Yo creo que lo hizo de aburrida, porque pasa encerrada. No es capaz de hacer todo lo que puso, fueron puras palabras. Yo sé que está arrepentida. Lo pasó mal, estuvo en la cárcel, imagínate”, recalca.

La joven que asegura que no tiene amigos y que nunca ha pololeado, está a la espera de un test psicológico para seguir la recomendación del tribunal y buscar un trabajo estable.