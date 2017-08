China Suárez muestra su abultado vientre de embarazo

Hace menos de un mes, la actriz argentina María Eugenia “China” Suárez confirmó que estaba esperando a un hijo junto al actor chileno Benjamín Vicuña.

“Aún no cumplo los tres meses (de gestación). No lo había querido decir por un tema médico. No es que una se haga la misteriosa, sino que es lo que te recomienda el doctor”, comentó entonces.

Días después del anuncio, publicó la primera foto donde se notaba su pequeño vientre abultado.

Y este martes, la protagonista de “El Hilo Rojo” mostró cómo ha avanzado su embarazo en una imagen que compartió en su cuenta de Instagram.

Allí posa con un bikini verde en un bello paisaje, mostrando su incipiente pancita. “Preciosa esa panza”, “Quien pudiera estar así de divina con un bebé en la panza”, “hermosa pancita”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

Recordemos que al momento de anunciar su embarazo, China dijo que se ha sentido muy bien, y que Benjamín Vicuña, se “quedó helado” cuando le comunicó la noticia,

“Estábamos buscando el bebé. La familia y amigos ya lo saben desde hace tiempo”, afirmó.