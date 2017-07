"China" Suárez anuncia que está embarazada de Benjamín Vicuña: "Aún no tiene 3 meses"

María “China” Suárez confirmó los rumores que desde hace algunos días habían tomado bastante fuerza.

En conversación con el periodista trasandino Marcelo Polino, la actriz confirmó que está embarazada.

“Aún no cumplo los tres meses (de gestación). No lo había querido decir por un tema médico. No es que una se haga la misteriosa, sino que es lo que te recomienda el doctor”, comentó

Junto con asegurar que se ha sentido muy bien, agregó que cuando se lo dijo a su novio, Benjamín Vicuña, él se “quedó helado”.

“Estábamos buscando el bebé. La familia y amigos ya lo saben desde hace tiempo”, añadió. Respecto al país en el que nacerá, Suárez aseveró que el bebé será argentino.

Este anuncio llega poco después de que compartiera una imagen en Instagram en la que posaba su mano junto con las de algunos de los hijos que Vicuña tiene con la modelo Carolina “Pampita” Ardohain.

Tras recibir numerosas críticas por parte de algunos usuarios, Suárez decidió borrar la publicación.

Aunque no explicó su decisión, días después publicó otra foto en la que realizó una fuerte crítica. “Gente mala. Falsa. Que toda muestra de amor le resulta una provocación. Vacíos De cabeza. Faltos de amor. Resentidos. Aman el puterio“, escribió.

“El precio de la exposición, estar en un ambiente y un momento de la vida en que TODO es malintencionado, TODO odio, NO voy a acostumbrarme a eso, jamás va a parecerme normal la MALDAD. Mi alegría te provoca, algo malo ahí adentro. ❤️”, agregó.