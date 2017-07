Hijo de Gervasio demandó al Estado chileno por un peso para esclarecer muerte de su padre

Leandro Viera, hijo mayor del fallecido cantautor uruguayo Gervasio, hizo un importante anuncio durante la emisión de hoy viernes 28 de julio de “La mañana de Chilevisión“: presentó una demanda civil contra el estado chileno que busca una indemnización de un peso, con el objetivo de esclarecer las causas de la muerte de su padre.

Según Viera, el Consejo de Defensa del Estado ya está al tanto de la querella, la cual buscará aportar evidencia que ha recopilado su familia los últimos años, y que avalaría la tesis de que el uruguayo habría sido asesinado por agentes del estado chileno.

“Lo que nos moviliza a nosotros no es quitarle plata al fisco ni mucho menos, en realidad no es por un tema monetario lo que nosotros estamos peleando, por lo tanto, la demanda es por un peso o lo que el juez dictamine correcto“, confirmó el hijo mayor.

La muerte de Gervasio ocurrió el 28 de octubre de 1990, y la investigación judicial la explicó como un suicidio. En mayo de 2015, el cuerpo del artista fue exhumado con el fin de aclarar la causa de muerte, pero la nueva investigación aún no arroja resultados.

“El peso dice relación con que no queremos afectar el presupuesto nacional. Nadie puede decir que va a haber un escándalo por cobrar un peso al Estado”, contó el abogado querellante, Rubén Jeréz, también en diálogo con Chilevisión.

¿Qué persigue la familia? “(Que) se investigue como corresponde (…). Que se deje de hablar de suicidio y que se muestre que esto fue un homicidio (…). No puede ser que mi papá haya cumplido dos años en el Servicio Médico Legal y no den ningún tipo de respuesta”, afirmó Leandro.

En la misma entrevista Viera tuvo duros términos para Mónica Aguirre, expareja de su padre: “Ella hace declaración en muchos lugares en los que comenta que cree que efectivamente es un asesinato ¿Por qué no toma cartas en el asunto? Yo creo que es una pregunta muy buena para hacérsela a ella”, contó.

“Yo la última vez que hablé con Moni me escribió un chat y me puso ‘Leandro yo quiero hablar con vos para contarte la verdad de lo que pasó’, a lo que yo ya estaba en la mitad de la investigación. Yo le contesté ‘para haberte escuchado creo que me lo tendrías que haber contado antes, o cuando yo llegué, creo que me lo merecía’“, afirmó Viera.